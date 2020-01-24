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ديني

رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:21 م
الدكتور المهندس مصطفى
الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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إيمان طلعت
أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم (السابعة والعشرين) التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 8 – 12 فبراير 2020م بفندق جراند نيل تور القاهرة.

وتأتى هذه المسابقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك يوم السبت 8 / 2 / 2020.

الأوقاف: مليون جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
أعلن د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم الـ27 والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 13 فبراير 2020م.

وتضم المسابقة الفروع التالية : الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا) .

والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا، والفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية والفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة ( للجنسين تحت 12سنة ) .

وذلك بإجمالي جوائز مالية قدرها مليونا ومائة ألف جنيه على النحو التالي :

الفرع الأول : الفائز الأول 180 ألف جنيه والفائز الثاني 140 ألف جنيه والفرع الثاني : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثاني 130 ألف جنيه والفرع الثالث : الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثاني 130 ألف جنيه و الفرع الرابع : الفائز الأول 120 ألف جنيه والفائز الثاني 100 ألف جنيه .

وسيتم تكريم أوائل الفائزين في المسابقة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر 1441هــ بتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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الأوقاف: مليون جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

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