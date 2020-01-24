AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أول شهيد في يناير 2011.. النقيب هشام طعمة تصدى للبلطجية وتلقى عيارا في الفخذ

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم

يضحي رجال الشرطة المصرية بكل غال ونفيس، من اجل رفعة الوطن والذود عن ترابه وأمنه وامانه.


من بين هؤلاء الرجال، الشهيد نقيب هشام  طعمه، الذي أقسم بحماية الارض والعرض، الشهيد هو اول من ارتقت دماؤه الى السماء في احداث يناير 2011، حين تلقي عيارًا ناريًا في فخذه أدي إلى انقطاع أحد الشرايين، أثناء تصديه ومجموعة من زملائه لعدد من البلطجية يقيمون "حي الغمراوي ، وعزبة الصفيح " والمشاركين في مشاجرة بمنطقة عزبة الصفيح بمدينة بني سويف.


تم تشييع جثمان الشهيد في جنازة عسكرية من مسجد عمر بن العزيز بمدينة بني سويف، في ذات العام تقدمها أسرته، والمستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف  وقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية الأمن بالمحافظة .


أقرأ ايضاافتكروها كلاب.. العثور على رؤوس ماعز داخل شكائر في الخانكة

اقرأ ايضا | مرات البواب والدكتور .. علاقة محرمة وفيديو ساخن وراء قتل صيدلي الإسكندرية


وفي عام 2014  قرر المستشار مجدى البتيتى محافظ بني سويف حينذاك إطلاق اسم الشهيد على مدرسة النيل الثانوية ببني سويف بميدان مولد النبي.


وفي عام 2017 أصدرت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار عماد عطية نجدي وعضوية المستشارين محمد الدسوقي ، ومحمد السعدني وأمانة سر محمد عبدالبصير، ومحمد عبدالفتاح، حكمًا بإعدام كمال محمد، وشهرته حسام أبو الرجال 24 عاما، عاطل، لإتهامه بقتل نقيب الشرطة هشام كمال طعمه 32 عاما معاون مباحث قسم شرطة بنى سويف في القضية رقم 7529.


وأحالت هيئة المحكمة أوراق المتهم إلى المفتي في السابع من فبراير الماضي، وجاءت الموافقة علي الحكم لينطق به رئيس المحكمة.

أول شهيد في يناير 2011.. النقيب هشام طعمة تصدى للبلطجية وتلقى عيارا في الفخذ
أول شهيد في يناير 2011.. النقيب هشام طعمة تصدى للبلطجية وتلقى عيارا في الفخذ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة الشهيد حسن حمود.. بطل بورسعيد صاحب الـ15 عاما

تفاصيل 76 يوما.. حكاية راجح قاتل البنا من المعاكسة والابتسامة إلى السجن والبكاء .. فيديو

76 يوما.. 15 سنة سجنا لـ راجح قاتل شهيد الشهامة.. شهادة ميلاد ومرافعة مرتضى منصور وتسجيلات وطب شرعي.. وفى النهاية انهار المتهم باكيا داخل المحكمة.. ووالد الضحية: إزاى يموت ابنى ويعيش القتلة

ضبط طالبين وجزار سرقا مشغولات ذهبية من ربة منزل في بني سويف

بتر قدميّ عاطل عقب سقوطه من قطار بني سويف

ترشيحاتنا

أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور

ضارة أم مفيدة.. حقيقة علاقة القهوة بمرض السكر

اتحاد اليد ينجح في تغيير حكم مباراة مصر والجزائر

إعلان صفقة القرن خلال ساعات.. تفاصيل خطيرة عن الخطة الأمريكية

بشاير الخير.. مصر على موعد مع مفاجأة اقتصادية 2020

بسبب كورونا.. الصين تتحول لمدينة أشباح وتلغي احتفالات العام الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضارة أم مفيدة.. حقيقة علاقة القهوة بمرض السكر

سوبارو تعلن عن سيارة كهربائية جديدة بالاشتراك مع تويوتا.. صور

يشبه الأنفلونزا.. أعراض فيروس كورونا القاتل.. ونصائح للحماية والوقاية