الضحك والكوميديا يسيطرون على البرومو الرسمي لـ "ماما وبابا"

طرح منذ قليل البرومو الرسمي لفيلم "ماما وبابا" الذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا والفنانه ياسمين رئيس الذي يجمع بينهم العديد من المواقف الكوميدية وذلك استعدادا لعرضه بالسينمات ٢٧ اغسطس بمصر و ١١ سبتمبر بجميع سينمات الوطن العربي .

أبطال فيلم ماما وبابا

فيلم "ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم و ياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

أحدث اعمال ياسمين رئيس

شاركت ياسمين رئيس منذ عدة أشهر في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” مع دينا الشربيني وكريم عبّد العزيز.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.