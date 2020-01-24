يد منتخب مصر يتقدم على الجزائر 15-14 بنصف نهائي امم افريقيا

انتهى الشوط الاول الذي يجمع منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره منتخب الجزائر بتقدم منتخب مصر 15-14.





ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائري في دور نصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالوقت الحالي في تونس.





وتمكن منتخبنا الوطني من الحصول على العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.





وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائي بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين، حيث نجح منتخب مصر فى ضمان التأهل إلى نصف النهائى مبكرًا ومعه أنجولا.



