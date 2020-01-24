الدوري السعودي.. النصر يتقدم على الاتفاق بهدف حمدالله في الشوط الأول

نجح فريق النصر السعودي في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه الاتفاق متقدمًا بهدف دون رد بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد الامير محمد بن فهد في اطار الاسبوع الخامس عشر من عمر الدوري السعودي.





واستطاع النصر أن يسجل هدفه الأول في المباراة عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله بالدقيقة 35 من عمر المباراة.





ويسعى فريق النصر السعودي الي تحقيق الفوز في تلك المباراة للضغط على المتصدر فريق الهلال قبل مواجهته يوم الغد بالدوري السعودي.



