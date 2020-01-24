رسميًا.. منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنهائي أمم أفريقيا بالفوز على الجزائر

مباراة نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد بين منتخبي مصر والجزائر، بعد حسم منتخب مصر لكرة اليد التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالوقت الحالي في تونس. أسدل الستار علىبين منتخبي، بعد حسمالتأهل إلىالمقامة بالوقت الحالي في تونس.





نصف نهائي إفريقيا لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد من الفوز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 30-27 في مباراة نصف النهائي، والتي شهدت تفوق كبير من أبناء الفراعنة على حساب محاربي الصحراء. وتمكنمن الفوز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 30-27 في مباراة نصف النهائي، والتي شهدت تفوق كبير من أبناء الفراعنة على حساب محاربي الصحراء.





وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة 15-14.





مشوار منتخب مصر في بطولة إفريقيا لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد من الحصول على العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19. وتمكنمن الحصول على العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.





بطولة إفريقيا لكرة اليد

وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائي بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين، حيث نجح منتخب مصر فى ضمان التأهل إلى نصف النهائى مبكرًا ومعه أنجولا.



