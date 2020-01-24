احمد الأحمر افضل لاعب في مباراة مصر والجزائر بأمم أفريقيا لـ اليد

حصل أحمد الأحمر على لقب افضل لاعب في مواجهة مصر والجزائر التي اقيمت اليوم في مواجهة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالوقت الحالي في تونس.





وفاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 30-27 في مباراة نصف النهائي، والتي شهدت تفوقا كبيرا من ابناء الفراعنة على حساب محاربي الصحراء.





تأهل منتخب مصر لكرة اليد لنهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالوقت الحالي في تونس.





وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة 15-14.





وتمكن منتخبنا الوطني من الحصول على العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.





وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائي بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين، حيث نجح منتخب مصر فى ضمان التأهل إلى نصف النهائى مبكرًا ومعه أنجولا.



