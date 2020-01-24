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رياضة

احمد الأحمر افضل لاعب في مباراة مصر والجزائر بأمم أفريقيا لـ اليد

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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نور عادل
حصل أحمد الأحمر على لقب افضل لاعب في مواجهة مصر والجزائر التي اقيمت اليوم في مواجهة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالوقت الحالي في تونس.

وفاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 30-27 في مباراة نصف النهائي، والتي شهدت تفوقا كبيرا من  ابناء الفراعنة على حساب محاربي الصحراء.

تأهل منتخب مصر لكرة اليد لنهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالوقت الحالي في تونس.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة 15-14.

وتمكن منتخبنا الوطني من الحصول على العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.

وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائي بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين، حيث نجح منتخب مصر فى ضمان التأهل إلى نصف النهائى مبكرًا ومعه أنجولا.

يذكر أن الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قد غادر صباح اليوم إلي الجمهورية التونسية الشقيقة لدعم ومساندة منتخب مصر لكرة اليد والذي ينافس على الفوز باللقب الأفريقي والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
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