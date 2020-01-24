بعد الاعتداء عليها داخل البرلمان.. نائبة تونسية تقاضي راشد الغنوشي

أعلنت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس أن حزبها رفع رسميا دعوى ضد رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ورئيس ديوانه وعدد من النواب، على إثر حادثة استهدفتها وكتلة حزبها وحرم البرلمان يوم 16 يناير.





وأوضحت عبير موسي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه القضية تم تقديمها أيضا ضد النواب سيف الدين مخلوف وراشد الخياري وصباح بوعزي ومراد الحوات ولطفي الماجري وكل من سيكشف عنه البحث، على خلفية تسهيل عملية دخول المعتدين إلى البرلمان، وفقا لإذاعة "شمس اف ام".





وأكدت عبير موسى أن الأحداث التي وقعت داخل قبة البرلمان يومها، تم تدوينها ومعاينتها بمحضر عدل تنفيذ.





وقالت إن الأشخاص المعتدين ليس لهم أي علاقة بشهداء وجرحى الثورة، بل هم مجرد مأجورين للقيام بالاعتداء، تم إدخالهم إلى البرلمان فقط بغاية الاعتداء عليها وعلى نواب كتلة حزبها، معتبرة أن ما ارتكب يعد جريمة بالإضافة إلى القذف العلني والسب والشتم والتشويه والذي تجرمه المجلة الجنائية.





يذكر أن البرلمان التونسي شهد في 15 يناير تلاسنًا حادًا على خلفية زيارة الغنوشي إلى أنقرة، ولقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتعرضت موسى وعدد من نواب كتلتها للاعتداء خلال الجلسة.





من جانبه، دعا النائب عن كتلة الديمقراطية منجي الرحوي خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي، مساء الأربعاء الماضي، إلى ضرورة مساءلة الغنوشي أمام مجلس الأمن القومي التونسي على خلفية تلك الزيارة.