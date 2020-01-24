البنتاجون تعلن إصابة 34 عسكريا في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إصابة 34 من جنودها في الهجوم الإيراني على قواعد عسكرية بالعراق.





وقال متحدث باسم البنتاجون في تصريحات صحفية إنه تم تشخيص حالة 34 جنديا أمريكيا على أنهم يعانون من إصابات في المخ عقب الضربة الإيرانية بقاعدة عين الأسد.





وأضاف جوناثان هوفمان، أن 8 جنود نقلوا في السابق إلى ألمانيا للعلاج قد تم تحويلهم إلى الولايات المتحدة.





كانت الولايات المتحدة أكدت عدم قتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني على القواعد الموجودة في العراق ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.