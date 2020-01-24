AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح: متحمس للعمل مع متحف مدام توسو للشمع لصناعة تمثالي الأول

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:24 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
أ ش أ
أكد اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، حماسه الكبير بالعمل مع متحف "مدام توسو" للشمع بالعاصمة البريطانية لندن لصناعة أول تمثال له، والذي من المقرر الكشف عنه في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في تصريح نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة - "إنني متحمس للغاية بالعمل مع صناع متحف "مدام توسو" لعمل تمثالي الأول على الإطلاق".

ومن جانبه .. صرح المدير العام لمتحف "مدام توسو" قائلا : "نبدأ عام 2020 بهذا الإعلان الذي يسعد بالتأكيد محبي كرة القدم حول العالم، وكمهاجم مصري وبطل لـدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ليفربول، يعد "مو صلاح" نجما عالميا في قمة مسيرته. ونعلم بأن الجمهور سيحب رؤيته ببيت المشاهير الذي يستحق الانتماء إليه".

وأوضحت الصحيفة، أن "صلاح" جلس مع خبراء متحف "مدام توسو" للشمع، مشيرة إلى أنه سيكون أول لاعب بـ فريق الريدز ليفربول يصنع له المتحف تمثالا منذ نحو 10 أعوام عندما قام بعمل تمثال أيضا للقائد السابق للفريق، ستيفن جيرارد.

Advertisements

ترشيحاتنا

منع من السفر.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف تطورات خطيرة

بعد إجرائه جراحة..علاء مبارك يكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس السابق

رسميًا.. منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنهائي أمم أفريقيا بالفوز على الجزائر

مهاجم الأهلي السابق ينتقل إلى الدوري البرتغالي .. تفاصيل

اخبار الرياضة.. مفاجأة محمد صلاح لجمهوره.. حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك.. وميدو يخرج عن صمته

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه