محمد صلاح: متحمس للعمل مع متحف مدام توسو للشمع لصناعة تمثالي الأول

أكد اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، حماسه الكبير بالعمل مع متحف "مدام توسو" للشمع بالعاصمة البريطانية لندن لصناعة أول تمثال له، والذي من المقرر الكشف عنه في وقت لاحق من العام الحالي.





وقال نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في تصريح نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة - "إنني متحمس للغاية بالعمل مع صناع متحف "مدام توسو" لعمل تمثالي الأول على الإطلاق".





ومن جانبه .. صرح المدير العام لمتحف "مدام توسو" قائلا : "نبدأ عام 2020 بهذا الإعلان الذي يسعد بالتأكيد محبي كرة القدم حول العالم، وكمهاجم مصري وبطل لـدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ليفربول، يعد "مو صلاح" نجما عالميا في قمة مسيرته. ونعلم بأن الجمهور سيحب رؤيته ببيت المشاهير الذي يستحق الانتماء إليه".





وأوضحت الصحيفة، أن "صلاح" جلس مع خبراء متحف "مدام توسو" للشمع، مشيرة إلى أنه سيكون أول لاعب بـ فريق الريدز ليفربول يصنع له المتحف تمثالا منذ نحو 10 أعوام عندما قام بعمل تمثال أيضا للقائد السابق للفريق، ستيفن جيرارد.