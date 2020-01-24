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مرأة

توقف عن تناولها في الحال.. 5 أطعمة تسبب انتفاخ المعدة

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:52 م
5 أطعمة لن تتوقعها
5 أطعمة لن تتوقعها تتسبب في انتفاخ المعدة
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رضوى حسام

يتعرض بعض الأشخاص لمشكلة انتفاخ المعدة، وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي لذلك.

فالأطعمة التي يتم تناولها يوميا من ضمن الأسباب المؤدية لانتفاخ المعدة بحسب ما كشف موقع "  health line  " عن أطعمة تعمل على زيادة الغازات في البطن مما يؤدي للانتفاخ، وتشمل :

 

-         الفاصوليا :-

 تحتوي الفاصوليا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، لكن للأسف تحتوي على مركبات تتحول لغازات قد تتسبب في انتفاخ البطن في مرحلة الهضم.

 

-         العدس :-

 يعتبر العدس من البقوليات، ويحتوي على كميات كبيرة من البروتين والألياف والكربوهيدرات صحية ، وكذلك المعادن مثل الحديد والنحاس والمنجنيز، لكن بسبب محتواه العالي من الألياف، يمكن أن يتسبب في الانتفاخ لدى بعض الأفراد.

 

-         المشروبات الغازية :-

 تحتوي هذه المشروبات على كميات عالية من ثاني أكسيد الكربون ، وهو غاز، يحصر في الجهاز الهضمي ، والذي يمكن أن يسبب الانتفاخ.

 

-         القرنبيط والكرنب :-

 على الرغم من أنهما يعتبران من أهم الخضروات في عملية الهضم، إلا أنهما في بعض الحالات يتسببان في انتفاخ البطن.

 

-         البصل :-

 يعتبر البصل من أشهر الأطعمة المتسببة في تكوين الغازات في البطن بشكل سريع وكبير مما يتسبب في الاصابة بالانتفاخ.

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