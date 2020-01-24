مشهد صادم.. سيدة تسقط من أعلى برج وتسير على قدميها

كشفت لقطات صادمة لحظة سقوط سيدة بالغة من العمر 27 عامًا تسقط من مسافة 90 قدما من اعلى برج روسي إلى منحدر ثلجي، ولذلك قبل أن يختل توازنها وتسقط من المبنى الشاهق

وتظهر اللقطات المروعة المرأة وهي تنقلب عدة مرات في الهواء أثناء سقوطها لمدة ثلاث ثوانٍ من الطابق التاسع في مبنى سكني في مدينة إزلوخينسك المركزية

ويمكن مشاهدة السيدة وهي تسقط بلا حركة على الكتل الجليدية الكائنة أسفل البرج الذي سقطت منه.

ولكن كانت المفاجأة أن السيدة لم تصب بأذى بعد سقوطها المميت، لتقف على قدميها مرة أخرى وتسير بهدوء بعد امتصاص صدمتها غير المتوقعة.