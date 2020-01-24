شيكابالا يرتدي قميصا يحمل اسم ابنه في مباراة الزمالك ومازيمبي

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ارتداء تيشرت المباراة ويحمل اسم ابنه الصغير ادم.





ورزق موخرا كابتن الفريق الأبيض بطفله الأول واطلق عليه اسم ادم.





وجاء تشكيل الزمالك الفريق لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة على استاد السلام كالتالي.





محمد ابو جبل فى حراسة المرمي





محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام فى خط الدفاع





طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيرو - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف اوباما في خط الوسط





مصطفي محمد في خط الهجوم





ويجلس على دكة البدلاء كل من:



