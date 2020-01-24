AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شيكابالا يرتدي قميصا يحمل اسم ابنه في مباراة الزمالك ومازيمبي

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:15 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
حرص محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ارتداء تيشرت المباراة ويحمل اسم ابنه الصغير ادم. 

ورزق موخرا كابتن الفريق الأبيض بطفله الأول واطلق عليه اسم ادم. 

وجاء تشكيل الزمالك الفريق لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا  اليوم الجمعة على استاد السلام كالتالي. 

محمد ابو جبل فى حراسة المرمي

 محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام فى خط الدفاع 

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيرو - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف اوباما في خط الوسط

 مصطفي محمد في خط الهجوم 

ويجلس على دكة البدلاء كل من: 

محمود عواد - محمد عبد الغني - محمد حسن - محمد اوناجم  - 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى محمد وعمر السعيد يقودان هجوم الزمالك أمام إنبي

ميتشو يعلن قائمة الزمالك المسافرة إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي

رسميا.. الزمالك يواجه مازيمبي بـ ساسي وبن شرقي وأناجم ومصطفى محمد

ميتشو يستبعد 4 لاعبين من تشكيل الزمالك أمام مازيمبى.. تعرف عليهم

رضا عبدالعال ينصح الزمالك قبل مواجهة مازيمبي.. تفاصيل

أول ظهور لـ كارتيرون.. مفاجآت فى تشكيل الزمالك لمباراة الشرقية بـ كأس مصر

ترشيحاتنا

الجنيه يسدد ضربة قوية للدولار.. توقعات 2020 تبشر بمفاجآت سارة

بعد حرمان 30 عاما.. 9 مباريات تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي

لقاء الخميسي داخل شنطة سيارتها.. والجمهور: هتعقلي إمتى

ضحية التنمر ..الإعلامية مي العيدان تعلن وفاة ممثلة كويتية شابة

أسرار 25 يناير.. وثيقة قضائية لم تنشر من قبل: مرسى أعفى جماعات الإرهاب ومقتحمي أقسام الشرطة من العقاب

بإطلالة جريئة.. ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه