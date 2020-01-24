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محافظات

بالخرطوش والاستركلين.. إعدام 230 كلبا ضالا في باريس بالوادي الجديد

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:45 م
إعدام 230 كلبا ضالا
إعدام 230 كلبا ضالا في باريس بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن إعدام 230 كلبا ضالا في حملة مكبرة بمركز باريس والقرى التابعة له ضمن خطة المديرية لتنفيذ حملة موسعة على مستوى جميع الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الخمس خاصةً في المناطق المتاخمة للصحاري والجبال والقرى النائية لإعدام الحيوانات الضالة بجميع أنواعها لتسببها في الإصابة بمرض السعار وعقر المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن، وذلك بعد تكرار شكاوى المواطنين من انتشار الحيوانات الضالة بالقرب من منازلهم.


قال الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، إن المديرية تنفذ تلك الحملات بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة اللواء هشام لطفي بهدف إعدام الكلاب والثعالب والذئاب الضالة خاصة المصابة بمرض السعار باستخدام الخرطوش ومادة "الاستركلين" السامة في مناطق بعيدة ونائية وداخل الكتل السكنية المتطرفة.


وأضاف عوض، أن المديرية والإدارات التابعة لها تنفذ حملات مكبرة على مستوى المراكز لاستهداف الحيوانات الضالة والذئاب والثعالب بهدف القضاء على ظاهرة مرض السعار الذي ظهر مؤخرا بسبب عقر الحيوانات الضالة للمواشى وتهديدها للمواطنين وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن لاستهداف تلك الحيوانات.

 

وفي ذات السياق أكد عوض أنه جرى الانتهاء من تحصين المواشي من الأبقار والماعز ضد الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع وجار حصر وترقيم المواشي بقطاع مركز باريس تجريع وعلاج المواشي ضد الديدان الكبدية والديدان الاسطوانية خلال هذا الشهر.

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