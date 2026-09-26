624 ترخيص تشغيل و5.7 مليون جرعة تحصين.. حصاد الزراعة في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 18 وحتى 24 سبتمبر الجاري



حصاد أسبوعي مكثف يعكس تحركا واسعا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مختلف الملفات الإنتاجية والخدمية والتنموية، حيث واصل علاء فاروق وزير الزراعة نشاطه المكثف عبر سلسلة من الاجتماعات والجولات الميدانية والتعاون الدولي، في إطار دعم الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي.

وشهد الأسبوع مشاركة وزير الزراعة في اجتماع موسع ضم وزيري الصناعة والتعليم العالي ورئيس جهاز مستقبل مصر، لبحث تنفيذ نموذج متكامل لزراعة وتجهيز وتصنيع الكتان، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الاستراتيجية، كما استقبل وفدًا حكوميًا رفيع المستوى من أوزبكستان لبحث سبل التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب عقد لقاء مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين.

وتفقد الوزير مبادرة القرية المنتجة بقرية إفوة بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة، دعمًا للإنتاج المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما افتتح فعاليات معرض صحارى الدولي الزراعي في دورته الـ38، واستقبل المدير العام الجديد لمركز إيكاردا لبحث تعزيز التعاون البحثي والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن مشاركته في المؤتمر السنوي للروتاري بالإسكندرية، والاستجابة السريعة بإرسال قافلة دعم عاجلة لقرية كلابشة بأسوان.

وفي ملف التعاون الدولي، نظمت الوزارة أكبر ملتقى مصري أوزبكي بمشاركة أكثر من 200 ممثل، مع استقبال وفود أوزبكية بمركز البحوث الزراعية ومحطة سخا للاطلاع على برامج الأرز والذرة وفول الصويا، إلى جانب تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات الصحة الحيوانية وصناعة الخيل.

وعلى صعيد تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تم إصدار 624 ترخيص تشغيل، والموافقة على 427 تسجيلة أعلاف، وإصدار 181 تصريح تربية لصغار المربين، فضلًا عن تحصين 5 ملايين و774 ألفًا و497 جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مع تنفيذ أعمال التقصي الوبائي وسحب 9475 عينة دواجن.

وفي دعم الإنتاج الزراعي، واصلت الوزارة التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس بالدقهلية والنوبارية، ومتابعة الحقول والمحاصيل بمحافظة الشرقية، إلى جانب متابعة حصاد تقاوي الأرز بمحطة الجميزة.

وفي مجال سلامة الغذاء والمبيدات، تم تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع المجلس التصديري لمواكبة معايير الاتحاد الأوروبي، واستقبال وفود رؤساء الحجر الزراعي لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إلى جانب استقبال وفد إيكاردا لدعم منظومة الرقابة، وإصدار 2245 موافقة وشهادة وإفراج جمركي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في تداول المبيدات، مع تجديد اعتماد لجنة المبيدات.

كما واصلت الوزارة جهودها في التدريب وبناء القدرات من خلال تدريب 80 مهندس بساتين على الصوب الزراعية، وتنفيذ برامج تدريبية لطلاب الجامعات وذوي الهمم، إلى جانب دورات في الحوكمة والمراجعة، وتدريب 25 خبيرًا عراقيًا في مجالات نخيل التمور وزراعة الأنسجة.

وفي مجال البحث العلمي، تم تطوير مزرعة قلابشو بالدقهلية، واعتماد معمل صحة الحيوان بالأقصر وفق معيار ISO 17025، وتجديد شهادة ISO 9001 لمعمل متبقيات المبيدات، مع إطلاق جائزة التميز البحثي.

وفي إطار التنمية الزراعية، تم تطوير مبادرة القرية المنتجة، وتوقيع مشروعات لمعالجة المياه والتنمية الصحراوية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، إلى جانب عرض رؤية العمل اللائق للفترة 2027–2030 وتطوير الأداء الإداري.

كما شملت الجهود حماية الثروة النباتية من خلال التأكيد على سلامة أشجار حديقة الأسماك بالزمالك والحفاظ على التراث النباتي، ودعم الكوادر البيطرية، وفي ملف استصلاح الأراضي تم إزالة 52 حالة تعدٍ، وتطهير 18 مسقى و13 مصرفًا، وتنفيذ 60 نشاطًا إرشاديًا و20 يومًا حقليًا و25 جولة ميدانية.