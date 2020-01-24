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فن

عرض فيلم شارع حيفا بمهرجان جوتنبرج بالسويد

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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محمد نبيل
يعرض فيلم شارع حيفا بمهرجان جوتبيرج فى أحدث محطاته، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان بوسان الدولي وجائزة أفضل ممثل وأفضل فيلم في المسابقة العربية لمهرجان القاهرة السينمائي. 

المهرجان يعد واحدا من المهرجانات الرائعة في أوروبا وأكبر مهرجان في الدول الاسكندنافية.

أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد اطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملًا في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة أسعد عبد المجيد، علي ثامر، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions (المنتج علي رحيم).

مهند حيال وُلد في جنوب العراق في مدينة الناصرية عام ١٩٨٥ تخرج من كلية الفنون الجميلة في بغداد عام ٢٠١٠ ، خاض عدة ورش سينمائية في مجالي الإخراج والورش في عدة دول أوربية وعربية، كان آخِر فيلم قصير صنعه عيد ميلاد ٢٠١٣ قد شارك رسميًا في مهرجان برلين الدولي السينمائي، ونال جائزة النجم السينمائي الصاعد عام ٢٠١٤ من مهرجان رود آيلاند في أميركا.

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