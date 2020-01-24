دفي نفسك.. طريقة عمل سد الحنك للشيف نجلاء الشرشابي

يتميز فصل الشتاء ببرودة الجو، مما يتطلب تناول أطعمة تعمل على تدفئة الجسم، ويعد سد الحنك من أكثر الأكلات المصرية الشعبية، التي تتميز بمد الجسم بكثير من الطاقة مما يساعدك على التدفئة.

ويعد سد الحنك ضمن فئة الحلويات وله طعم لذيذ ورائع.. نقدم لكِ أفضل طريقة عمل له للشيف نجلاء الشرشابي .

· مقادير سد الحنك :-

- 6 ملاعق سكر

- 4 ملاعق دقيق

- 1 ملعقة زبدة

- قليل من الماء

· طريقة عمل سد الحنك :-

- ضعى الزبدة وعليها الدقيق وقلبيها جيدا حتى الاحمرار.

- ضعى السكر المذاب فى قليل من الماء واستمرى فى التقليب حتى التماسك ويصب فى طبق، ويقدم ساخنا.