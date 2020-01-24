إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص بسيارة نقل في بني سويف

أصيب 12 شخصا، مساء اليوم الجمعة، فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل "مقطورة" على الطريق الفرعى بالمنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.





تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل مقطورة على الطريق الفرعى بالمنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف الجديده.





وعلى الفور انتقلت 6 سيارات تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.





واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من سعد فرج الله راضى 35 سنة مقيم دنديل مصاب جرح قطعي باليد اليسرى مع جرح قطعى بالوجة الرائس 5 سم و عبد العليم عبد اللطيف عفيفي 35 سنة مقيم دنديل مصاب جرح قطعي بالرائس 10 سم واحمد عبدة عبد المعطي 65 سنة مقيم شبرا مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى و محمد محمود عبد السلام 47 سنة مقيم الملاحية بني سويف مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وسيدة مجهولة الاسم والعنوان "في غيبوبة".



