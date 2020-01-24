إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص بسيارة نقل في بني سويف

أصيب 12 شخصا، مساء اليوم الجمعة، فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل "مقطورة" على الطريق الفرعى بالمنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل مقطورة على الطريق الفرعى بالمنطقة الصناعية بمدينة بنى سويف الجديده.
وعلى الفور انتقلت 6 سيارات تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من سعد فرج الله راضى 35 سنة مقيم دنديل مصاب جرح قطعي باليد اليسرى مع جرح قطعى بالوجة الرائس 5 سم و عبد العليم عبد اللطيف عفيفي 35 سنة مقيم دنديل مصاب جرح قطعي بالرائس 10 سم واحمد عبدة عبد المعطي 65 سنة مقيم شبرا مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى و محمد محمود عبد السلام 47 سنة مقيم الملاحية بني سويف مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وسيدة مجهولة الاسم والعنوان "في غيبوبة".
كما استقبل المستشفى محمد محمد عبد اللطيف 27 سنة مقيم ببا مصاب جروح وسحجات بالجسم و محمدين سعودي عبد المنعم 28 سنة مقيم ببا مصاب جروح وسحجات بالجسم و ناصر مخيمر محمد 32 سنة مقيم ببا مصاب اشتباة كسر بالقدم اليسري مع جرح قطعى بالرأس و محمود عبد الرحيم دمراني 40 سنة مقيم الفشن مصاب كسر مضاعف بالساقين و محمد حجاج حسن س مقيم بني عفان بني سويف مصاب كدمات وسحجات بالجسم و دعاء محمد عويس 27 سنة مقيم بني سويف مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى و هناء محمد حسن سنة مصابة جروح وسحجات بالجسم.