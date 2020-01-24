هالاند يواصل التألق ويقود بروسيا دورتموند لاكتساح كولن في الدوري الألماني





افتتح البرتغالي رافايل جاريرو التسجيل لبروسيا في الدقيقة الأولى، ليضاعف بعدها ماركو رويس التسجيل لفريقه بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 29 ، قبل أن يعزز الإنجليزي سانشو من تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 48.





وفي الدقيقة 65 ، حل الوافد الجديد ، النرويجي هالاند بديلًا لثورجان هازارد في بروسيا دورتموند ، ليواصل تألقه ، ويحرز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقة 77 ، 87 ، محرزًا خامس أهدافه في 60 دقيقة فقط مع بروسيا دورتموند.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بروسيا دورتموند للنقطة 36 في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد نادي كولن عند النقطة 20 في المركز الثالث عشر.

اكتسح نادي بروسيا دورتموند، نظيره نادي كولن ، بنتيجة 5-1 ، وذلك في افتتاحية منافسات الجولة التاسعة عشر، من الدوري الألماني.