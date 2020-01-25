أخبار نادي الزمالك.. مرتضى منصور يصدم عبد الله السعيد.. والتعادل السلبي يحسم موقعة مازيمبي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة 24 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالآتي:





قررت ادارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور فسخ التعاقد مع شركة تذكرتي لحضور الزمالك لمبارايات الفريق الأبيض.





كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يطبق حضور الجماهير عبر نظام تذكرتي في المباريات الإفريقية للفريق خلال الفترة المقبلة.





كشف أمير عبد العزيز المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أن منافس اليوم مازيمبي قوي وعنيد.





تعادل نادي الزمالك مع ضيفه مازيمبي الكونغولي سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد السلام.





تعادل فريق الزمالك مع مازيمبي بدون أهداف في المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد السلام.





تعادل فريق الزمالك مع مازيمبي بدون أهداف في المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد السلام.



