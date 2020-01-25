استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، سفير السودان لدى موسكو، نادر بابكر، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن الجانبين بحثا "القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون الروسي السوداني متعدد المجالات، بما في ذلك في سياق الجلسة الدورية السابعة للجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والسودان للتعاون التجاري الاقتصادي، المزمع عقدها في الخرطوم".