بالصور .. كارول سماحة تشعل مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة واحدة من أضخم حفلات أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع ولفيف من أسر الشهداء وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة.





كان ضمن الحضور د.منى عبد الناصر كريمة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قذاف الدم ،النجم اللبناني جاد شويري ، المطرب والملحن إسلام زكي وحرمه ، مقدمة الحفل الإعلامية بوسي شلبي وغادة جبارة مديرة أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ود.وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة وابنتهما ووليد العيسوي.





صعدت كارول بجوار فرقتها الموسيقية مرتدية سواريه خطف الأنظار وافتتخت حفلها بأغنية "ان شالله"، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرصت علي تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال وأكدت علي حبها الشديد لمصر بلد الثاني وبلد زوجي وبالطبع لبنان بالقلب بلدي الأول .





وقدمت كارول وصلة طربية استعراضية بالعيد من الأغاني الشرقية لها لنجوم الزمن الجميل أم كلثوم وعبد الوهاب وداليدا بالإضافة إلى بعض الأغاني باللغة الإنجليزية تتخللها جميعها آداء استعراضي إحترافي خطف أنظار الجميع علي مدي قرابة الساعتين بداية من اغاني "غالي عليا"، "حبيت دلوقتي"، "خليك بحالك"، "انسي همومك"، "سهرانين"، "في الوقت الغلط،" يارب تدوم ايامنا سوا"، "اضواء الشهرة" ومرورا ب" هيدا يا عمري قدرنا"، "اطلع فيي"، بالاضافة إلى "سلمي يا سلامة" ل داليدا، "يا مسافر وحدك" للموسيقار محمد عبد الوهاب، "دارت الايام" لكوكب الشرق أم كلثوم و "tell me something" للنجمة العالمية سيلينا جوميز التي قدمتها لأول مرة في مصر.





وعقب قيام د.غادة جبارة بإهداء كارول سماحة درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجهت النجمة اللبنانية كلمة تهنئة ل رجال الشرطة المصرية وأسر الشهداء بأعيادهم قائلة :" لولا تضحيات ابطال الشرطة المصرية ما كنا نقدر علي العيش في امن وسلام والجميع يقدر جهودهم في حمايتنا وتأمنينا"، وهو ما استقبله جميع الحضور بالتفيق الحار بعدها اختتمت بأغنية "وحشاني بلادي" التي وقف خلالها الجمهور وتبادل الغناء والتصفيق مع كارول وسط المزيد من أجواء البهجة والحماس.