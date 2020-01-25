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فن

أول ظهور لـ إيهاب توفيق بعد وفاة والده.. شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 04:25 ص
صدى البلد
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محمد هاني

قام الفنان إيهاب توفيق بإحياء حفلة في أحد الملاهي الليلية بالقاهرة ، بعد وفاة والده بأسبوع واحد اثر حريقة في منزله.


الجدير بالذكر أن حريق قد نشب صباح الخميس قبل الماضى، داخل فيلا الفنان إيهاب توفيق، مما أدى إلى مصرع والده أحمد توفيق، متأثرا بالاختناق نتيجة الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الفيلا، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل وقام الفنان ايهاب توفيق بدفن والده الى مثواه الاخير بمدافن الأسرة.


وأقيم العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس يوم الأحد الموافق 12 من يناير الجاري.

أول ظهور لـ إيهاب توفيق بعد وفاة والده.. شاهد
أول ظهور لـ إيهاب توفيق بعد وفاة والده.. شاهد
أول ظهور لـ إيهاب توفيق بعد وفاة والده.. شاهد
أول ظهور لـ إيهاب توفيق بعد وفاة والده.. شاهد
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