جراج بـ الإيجار| 5 خدمات لـ أعضاء الأهلي استعدادا لانتخابات 31 أكتوبر

قررت إدارة النادي الأهلي، توفير كافة الخدمات التنظيمية اللازمة والعمل على إراحة الأعضاء استعدادا لاجتماع الجمعية العمومية يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد.



تبدأ الخدمات التي أعلن عنها النادي الأهلي بالتعليق المبكر لكشوف العضوية في أماكن بارزة بمقر النادي بالجزيرة حتي يتمكن كل عضو من معرفة رقم اللجنة الخاص به.

كما تشمل الخدمات التي أعلن عنها النادي الأهلي توفير نقاط استعلام لتقديم المساعدة والرد على الاستفسارات الخاصة بالتنظيم وعملية التصويت.

وتوفر إدارة النادي الأهلي أيضا سيارات جولف لنقل الأعضاء كبار السن وذوى الاحتياجات من البوابات إلي اللجان الانتخابية والعكس، كما قامت إدارة النادي بتأجير جراجات الأوبرا وحي غرب والمعلمين حتي تكون هناك مساحات لاستقبال سيارات الأعضاء.





نجم الأهلي يرحل لـ الدوري البرتغالي

فجر مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور، بعد قيام وكيله آدم وطني، بالبحث عن عروض للاعب في فرنسا والبرتغال.



وقال المصدر ذاته : "الأهلي لا يمانع رحيل إمام عاشور في الفترة المقبلة ولكن بشرطين وصول عرض مناسب".

وأضاف المصدر: "حال وصول عرض للاعب بقيمة تقترب من نفس قيمة رحيل وسام أبو علي في الصيف الماضي (7.5 مليون دولار فيما أكثر) ستتم الموافقة عليه، أما الشرط الثاني وجود رغبة من جانب اللاعب للرحيل وعدم تمديد عقده".



ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة جمعها من 9 مباريات.