دوري أبطال أوروبا على موعد مع انطلاقة جديدة ونقلة إعلامية ضخمة

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإحداث تحول جذري في شكل ومضمون دوري أبطال أوروبا، سواء من حيث النظام التنافسي أو حقوق البث، في إطار خطة طموحة من المتوقع أن تدر نحو 4.5 مليار جنيه إسترليني.

اعتبارًا من موسم 2027-2028، سيحظى بطل النسخة السابقة من دوري الأبطال بشرف تدشين المنافسات في مباراة افتتاحية تقام بشكل منفرد مساء الثلاثاء، لتكون بمثابة عرض أولي للبطولة الأكثر شهرة في القارة العجوز.

وسيسبق هذا اللقاء بقية مباريات الجولة الأولى التي ستتوزع بين يومي الأربعاء والخميس، والتي يصل عددها إلى 17 مواجهة.

حقوق بث بتنسيق جديد.. وسباق عالمي للشراء

بحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن"، بدأت شركة "ريليفنت" – الذراع التسويقية الجديدة لليويفا – طرح حقوق البث التلفزيوني للفترة ما بين 2027 و2030، حيث يتضمن العرض عدة حزم مبتكرة تستهدف جذب المنصات الرقمية إلى جانب الشبكات التقليدية.

أبرز ما في الخطة هو إطلاق منصة بث عالمية مخصصة لعرض مباراة واحدة كل ثلاثاء حتى نصف النهائي، وهو ما يشكل تحولًا في آلية تقديم البطولة للجمهور.

كما تشمل الخطة حزمة جديدة تحمل اسم "الاختيار العالمي الأول"، تتيح للمشتركين متابعة أبرز مباريات الأسبوع، وتستهدف بشكل رئيسي شركات البث عبر الإنترنت مثل نتفليكس وDAZN، وسط ترقب لمزاد البث الذي سينطلق بشكل متزامن في الأسواق الخمسة الكبرى بأوروبا: المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وإسبانيا، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو 18 نوفمبر المقبل.

من المقرر أن تُختتم نسخة 2026-2027 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، ليبدأ حامل اللقب موسمه الجديد في مباراة الافتتاح الخاصة مساء الثلاثاء، وهو تقليد جديد سيرافق البطولة في مواسمها التالية.

جدير بالذكر أن الأسبوع الافتتاحي سيقتصر على مباريات دوري الأبطال فقط، دون تداخل مع مواجهات الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر، بهدف تسليط الضوء الكامل على البطولة الأم.

مواجهات نارية مرتقبة في العودة من التوقف الدولي

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران مجددًا الأسبوع المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بمواجهات قوية أبرزها:

الثلاثاء:

نيوكاسل يستضيف بنفيكا، ومانشستر سيتي يحل ضيفًا على فياريال، فيما يواجه آرسنال خصمه الإسباني أتلتيكو مدريد على ملعب الإمارات.

الأربعاء:

تشيلسي يستقبل أياكس، وتوتنهام يزور موناكو، بينما يخوض ليفربول اختبارًا صعبًا أمام آينتراخت فرانكفورت في ألمانيا.

الخميس:

قمة الجولة ستجمع بين ريال مدريد ويوفنتوس على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، في لقاء من العيار الثقيل.