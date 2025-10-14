قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
رئيس الوزراء يوافق على رعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإدارية

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
حمزة شعيب

وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، التي تستضيفها مصر لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف قارات العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على دعم البطولات التي تُقام على أرض مصر، خاصة تلك التي تعكس صورة إيجابية عن القدرات التنظيمية والبنية التحتية الرياضية الحديثة، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق وتحقيق أفضل النتائج.

وحرص مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، على التوجه بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس دعم القيادة السياسية للرياضة البارالمبية وأبطالها، وتؤكد اهتمام الدولة المستمر بذوي الهمم في مختلف المجالات.

وتُعد بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبي مصر 2025، واحدة من أكبر الأحداث الرياضية في تاريخ الرياضة البارالمبية، حيث تُقام منافساتها داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، تحت إشراف اللجنة البارالمبية الدولية وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، ولحنة رفع الاثقال الدولية.

ويشارك في البطولة نخبة من أبطال العالم والبارالمبياد، إلى جانب منتخب مصر الذي يضم مجموعة من أبرز اللاعبين واللاعبات الذين يسعون لتأكيد مكانة مصر على الساحة العالمية.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن جهود الدولة المصرية في تحويل العاصمة الإدارية إلى وجهة عالمية للرياضة، بما تمتلكه من منشآت متطورة قادرة على تنظيم أكبر البطولات الدولية.

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية.. السجن المشدد 10 سنوات لرئيس جمعية بأسيوط استولى على مليون جنيه

زيوت مغشوشة

ضبط أكثر من 200 طن زيوت سيارات وأسمدة مغشوشة في ضربة تموينية بالصف

اجتماع السكرتير العام بقنا

بعد وضع خطة شاملة.. إنشاء ملجأ للحيوانات الضالة بقنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يشارك بورشة عمل "إطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

