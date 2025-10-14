رئيس الوزراء يوافق على رعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإدارية

وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، التي تستضيفها مصر لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف قارات العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على دعم البطولات التي تُقام على أرض مصر، خاصة تلك التي تعكس صورة إيجابية عن القدرات التنظيمية والبنية التحتية الرياضية الحديثة، متمنيًا لجميع المشاركين التوفيق وتحقيق أفضل النتائج.

وحرص مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، على التوجه بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس دعم القيادة السياسية للرياضة البارالمبية وأبطالها، وتؤكد اهتمام الدولة المستمر بذوي الهمم في مختلف المجالات.

وتُعد بطولة العالم لرفع الاثقال البارالمبي مصر 2025، واحدة من أكبر الأحداث الرياضية في تاريخ الرياضة البارالمبية، حيث تُقام منافساتها داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، تحت إشراف اللجنة البارالمبية الدولية وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، ولحنة رفع الاثقال الدولية.

ويشارك في البطولة نخبة من أبطال العالم والبارالمبياد، إلى جانب منتخب مصر الذي يضم مجموعة من أبرز اللاعبين واللاعبات الذين يسعون لتأكيد مكانة مصر على الساحة العالمية.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن جهود الدولة المصرية في تحويل العاصمة الإدارية إلى وجهة عالمية للرياضة، بما تمتلكه من منشآت متطورة قادرة على تنظيم أكبر البطولات الدولية.