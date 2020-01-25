AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

السبت 25/يناير/2020 - 05:56 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سمية الخشاب بإطلالة أنيقة بوضع ميكب خفيف على وجهها مناسب للون بشرتها مع إسدال شعرها على كتفها لإبراز جمالها.

يشار إلى أن سمية الخشاب تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، المقرر طرحها نهاية يناير عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات محمد حسن وهشام صادق، ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

ويذكر أن سمية الخشاب تشارك حاليًا في مسرحية «يا تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح البوستر الرسمى لـ مسرحية يا تصيب يا تخيب لـ أحمد آدم وسمية الخشاب

بـ ترينج أسود.. سمية الخشاب تتألق فى أحدث جلسة تصوير

سمية الخشاب تتألق بـ فستان قصير يبرز أنوثتها.. شاهد

بالأسود.. سمية الخشاب تتألق من سوريا

سنة سعيدة عليكم حبايبي.. سمية الخشاب تحتفل برأس السنة مع متابعيها.. شاهد

سمية الخشاب تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

مباراة دفاعية عشوائية.. نبيل الحلفاوي يعلق علي مباراة الزمالك امام مازيمبي

احلام ترتدي مجوهرات بقيمة 7 ملايين دولار في حفلها بالسعودية.. صور

ملكش حل.. أحمد الشيخ يداعب أمح الدولى ويسأله عن كهربا

رسميًا .. الزمالك يفسخ تعاقده مع تذكرتي .. لهذا السبب

فرنسا تعلن عن ثالث حالة مصابة بفيروس كورونا

احرص على تنظيف الكلى يوميا بفنجان من هذا الخليط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره