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أخبار العالم

180 مصابا و15 حالة وفاة اليوم.. مقاطعة هوبي الصينية تسجل حالات جديدة بفيروس كورونا

السبت 25/يناير/2020 - 10:47 ص
مقاطعة هوبي الصينية
مقاطعة هوبي الصينية تسجل حالات جديدة بفيروس كورونا
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سمر صالح

أعلنت مقاطعة هوبي في وسط الصين تسجيل 180 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في) و15 حالة وفاة جديدة وفق ما ذكرت السلطات الصحية بالمقاطعة اليوم السبت.

 

وأوضحت اللجنة المعنية بمتابعة تطورات الفيروس أنه بنهاية يوم الجمعة، كان هناك ما إجماليه 729 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في المقاطعة، علاوة على 39 حالة وفاة جراء الفيروس.

 

وبحسب اللجنة فإن أعمار المتوفين تراوحت بين 55 و 87 عاما.

 

وأشارت اللجنة إلى أنه حتى الآن لا يزال هناك 658 مريضا بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في المستشفيات بالمقاطعة، بينهم 57 في حالة حرجة و100 في وضع خطير ويخضع 4711 من الذين خالطوا المرضى عن قرب، للملاحظة الطبية.

 

وفي يوم الجمعة أعلنت أربعة أماكن بالمقاطعة، وهي مدن سويتشو وإتشو وتيانمن بالإضافة إلى ولاية إنشي ذاتية الحكم لقوميتي توجيا ومياو، تسجيل أول حالات إصابة بها بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد.

 

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنه على مستوى البلاد تم تسجيل ما إجماليه 1287 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى نهاية يوم الجمعة.

 

وأدى تفشي الإصابة بالالتهاب الرئوي إلى 41 حالة وفاة، بينها 39 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في مقاطعة خبي بشمالي الصين وحالة واحدة أخرى في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين.

 

وأوضحت اللجنة أنه تم تسجيل 1965 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد، وغادر المستشفيات 38 شخصا تماثلوا للشفاء.

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