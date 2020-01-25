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خبير يكشف حجم مخزون الطاقة المتجددة فى مصر.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 10:53 ص
ماهر عزيز
ماهر عزيز
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شيرين عادل
قال الدكتور ماهر عزيز ، خبير استشارى الطاقة والتغير المناخى ، إن مصر تمتلك أقوى خامات الكوارتز خاصة فى رمال سيناء ،  صحراء الشرقية  وبقاع عديدة فى مصر صالحة لتصنيع الخلايا الشمسية .

وكشف  ماهر عزيز ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، اليوم السبت ،  عن امتلاك مصر قاعدة قوية للطاقة المتجددة بامكانيات  1200 ميجاوات مركبة رياح و1465 شمسى  ، و 2700 ميجاوات وات طاقات متجددة  شمسية ورياح بإجمالى استثمارات  أكثر من 4.5 مليار  دولار .

وأوضح أن رمال مصر تمتلك الخامات الأساسية " الكوارتز "  للدخول فى تكنولوجيا الخلايا الشمسية  ، مؤكدأ أن الطاقة المتجددة تفتح أفاقأ واسعة للتطوير التكنولوجي وتساعم فى تنويع مسار الاقتصاد وتوفير فرص عمل  .

ولفت ماهر عزيز  ،  إلى التصنيع المحلى هو أحد  الأبعاد  الجوهرية فى محور استراتيجية الطاقة فى مصر وهو االتوسع فى انتشار الطاقة المتجددة.

وتابع استشارى الطاقة والتغير المناخى ، بأن التصنيع المحلى يوطن الصناعة ويفتخح الأفاق لتغذية الاحتياجات المحلية والتصدير للقارة الأفريقية ودول العالم . 

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