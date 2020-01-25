خبير يكشف حجم مخزون الطاقة المتجددة فى مصر.. فيديو

قال الدكتور ماهر عزيز ، خبير استشارى الطاقة والتغير المناخى ، إن مصر تمتلك أقوى خامات الكوارتز خاصة فى رمال سيناء ، صحراء الشرقية وبقاع عديدة فى مصر صالحة لتصنيع الخلايا الشمسية .





مصر قاعدة قوية ل لطاقة المتجددة بامكانيات 1200 ميجاوات مركبة رياح و1465 شمسى ، و 2700 ميجاوات وات طاقات متجددة شمسية ورياح بإ جمالى استثمارات أكثر من 4.5 مليار دولار . وكشف ماهر عزيز ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، اليوم السبت ، عن امتلاك





وأوضح أن رمال مصر تمتلك الخامات الأساسية " الكوارتز " للدخول فى تكنولوجيا الخلايا الشمسية ، مؤكدأ أن الطاقة المتجددة تفتح أفاقأ واسعة للتطوير التكنولوجي وتساعم فى تنويع مسار الاقتصاد وتوفير فرص عمل .





ولفت ماهر عزيز ، إلى التصنيع المحلى هو أحد الأبعاد الجوهرية فى محور استراتيجية الطاقة فى مصر وهو االتوسع فى انتشار الطاقة المتجددة.





وتابع استشارى الطاقة والتغير المناخى ، بأن التصنيع المحلى يوطن الصناعة ويفتخح الأفاق لتغذية الاحتياجات المحلية والتصدير للقارة الأفريقية ودول العالم .





<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMasrAlola%2Fvideos%2F171713377392123%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>







