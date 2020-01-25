بدء رصف طريق الدير المحرق إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء أعمال رصف طريق قرية مير - دير السيدة العذراء الشهير بالدير المحرق بمركز القوصية لمشافة 1 كيلو متر تمهيدا لاستكمال تطوير باقى الطريق والذى يمتد لمسافة 5 كيلو والذى تم اعتماد مبلغ 55 مليون جنيه لتطويره بالكامل وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة وذلك ضمن خطة الدولة للاهتمام بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة .





وأكد محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم - على تضافر جميع جهود المحافظة لتوفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات لاستكمال الأعمال الجاري تنفيذها في تطوير المسار بمركز القوصية ودرنكة، لافتا الى استكمال اعمال الرصف فى الطريق المؤدى الى دير المحرق بالقوصية بعد الانتهاء من اعمال تركيب خطوط الغاز والكهرباء تحت اشراف المهندسة هويده شافعى رئيسة المركز وبمشاركة جميع الاجهزة المعنية مشيرا إلى أن دير السيدة العذراء الشهير بالدير المحرق يعد أحد أبرز نقاط رحلة العائلة لأرض مصر حيث مكثت به العائلة المقدسة حوالي 6 أشهر خلال رحلتها للأراضي المقدسة هربا من بطش الرومان منوها بأن المحافظة تتمتع بوجود محطتين هامتين من محطات رحلة العائلة المقدسة وهما دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط والدير المحرق بالقوصية تجذب السياح إليها من كافة انحاء العالم.





وأوضح محافظ أسيوط أنه بعد اعتماد بابا الفاتيكان لديري السيدة العذراء بدير درنكة والمحرق ضمن برنامج الحج الدينى لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة للأراضي المقدسة فان المحافظة تقوم بأعمال تطوير جميع الطرق المؤدية لهما ضمن خطتها لتطوير المسار، مناشدا جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من السياحة والأثار وتنشيط السياحة والرى ورؤساء المراكز والأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير حسب الخطة الموضوعة مسبقا من قبل المحافظة للتطوير وذلك لتسهيل الزيارات والرحلات الوافدة على الزوار والوفود المقبلة على الديرين من كافة انحاء العالم ، مؤكدا على اهتمام الذي توليه القيادات السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروعات إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة للأراضي المصرية لما لها من مردود اقتصادي.



