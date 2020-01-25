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محافظات

مدير صحة مطروح: رفع درجة الاستعداد خلال احتفالات أعياد الشرطة وتجهيز حملة ضد شلل الأطفال

السبت 25/يناير/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمطروح  رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة تزامنا مع احتفالات أعياد الشرطة.

وأضاف أنه تم وقف الإجازات والتأكد من وجود أدوية الطوارئ وكافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم  مع متابعة  خطة العمل  مع  مديري المستشفيات.

من ناحية أخري جهود كبيرة تقوم بها مديرية الصحة استعدادا للحملة القومية ضد شلل الأطفال بتوجيهات  هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتحت رعاية  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مديرية الصحة بمطروح تستعد  لأنطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات في الفترة من ١٦ وحتى ١٩ فبراير القادم عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وأضاف أنه تم تجهيز سيارات للقوافل المتنقلة التى تجوب المنازل والحضانات بالمحافظة  بالإضافة الي الوصول للتجمعات الصحراوية  .
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