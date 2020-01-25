بسبب آدم.. شطة يكشف عقوبة قميص شيكابالا

أكد عبدالمنعم شطة، رئيس الفنية السابق بالكاف، أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم فريق الزمالك، مهدد بتوقيع عقوبة عليه، بسبب ارتدائه قميصا يحمل اسم نجله آدم، خلال مباراة مازيمبي الكونغولى.





وقال شطة في تصريح خاص لـ" صدى البلد": "في حال تسجيل مراقب المباراة مخالفة شيكابالا، سيوقع الكاف عقوبة مالية على اللاعب، وفي حال تكرارها سيتم إيقافه".





وأضاف شطة: "الأندية التي تشارك في المسابقات الإفريقية، تقوم بإرسال أسماء لاعبييها وشهرتهم وأرقامهم، قبل انطلاق البطولة".









وكان الزمالك تعادل سلبيا، مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، بالمباراة التى جرت ، باستاد السلام، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



