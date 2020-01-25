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محافظات

أهرامات الجيزة تزين ميدان شهداء بورسعيد في احتفالات الشرطة.. تفاصيل

السبت 25/يناير/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شيدت محافظة بورسعيد بميدان الشهداء المواجه لمبنى مديرية الأمن وديوان عام المحافظة ثلاث هياكل ضخمة لأهرامات الجيزة احتفاء واحتفال بأعياد الشرطة الـ68.

ونفذت الأهرامات الثلاث بشكل جمالي حيث تم تغطية 2 منهم بعلم مصر يتوسطه النسر بينهم هرم أوسط تم تغطيته بعلم بورسعيد يتوسطه الشعار في تشكيل جمالي علي أن بورسعيد الباسلة في قلب الوطن الأم مصر.

وصمم إلي جانب الاهرامات بوابتين توضح الاحتفال بعيد الشرطة المصرية وأنهم درع الوطن وأمنه وأمانه الداخلي.

وتحولت المنطقة التي صمم بها ديكور الأهرامات بميدان الشهداء الي مزار للأهالي والمواطنين من أبناء بورسعيد لالتقاط الصور التذكارية عليها ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي .

واكد اللواء محمد عامر المستشار الفني لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أن التصميم جاء بناء علي توجيهات المحافظ بربط تاريخ مصر العريق وحضارة الوطن بأرض الباسلة التي قدمت الكثير من التضحيات من أجل الزود والدفاع عن أمن مصر جنبا الي جنب مع الشرطة والجيش والذي ظهر جليا في معركة 56 والتصدى لقوى العدوان الثلاثي الغاشم .

وشدد عامر، على أن بورسعيد قدمت لمصر خلال الحرب علي الإرهاب الكثير من أبنائها من رجالات الشرطة حيث استشهد اول شهداء الشرطة خلال مواجهة الإرهاب في سيناء النقيب عمرو الغضبان ابن شقيق المحافظة والرائد محمد جاويش و الشهيد أسد الميدان المقدم فادى سيف الدين و الرائد البطل هشام عباس و المقدم البطل محمد الحسيني من الشركة بجانب ابطال وجنود القوات المسلحة. 

وقال عامر: ستظل بورسعيد الى أبد الآبدين هي حصن الوطن وأمنه وأمانه وسيظل أهلها دروع تتلقى السهام حفاظا علي تراب مصر الغالية رحم الله شهداء مصر وتحيا مصر.
أهرامات الجيزة تزين ميدان شهداء بورسعيد في احتفالات الشرطة.. تفاصيل
أهرامات الجيزة تزين ميدان شهداء بورسعيد في احتفالات الشرطة.. تفاصيل
أهرامات الجيزة تزين ميدان شهداء بورسعيد في احتفالات الشرطة.. تفاصيل
أهرامات الجيزة تزين ميدان شهداء بورسعيد في احتفالات الشرطة.. تفاصيل
أهرامات الجيزة تزين ميدان شهداء بورسعيد في احتفالات الشرطة.. تفاصيل
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