أحذر أثارها الجانبية.. كل ما تريد معرفته حول عشبة القديسين

تعد عشبة القديسين من الأعشاب التى انتشرت مؤخرًا فى مصر، والتى تساعد على علاج الأكتئاب الخفيف أو المتوسط، ويمكن أن تستخدم العشبة مع المواد الكيميائية وتتفاعل معها بشكل كبير، ولكن لا يجب استخدامها بدون تصريح من الطبيب.