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مرأة

أحذر أثارها الجانبية.. كل ما تريد معرفته حول عشبة القديسين

السبت 25/يناير/2020 - 03:36 م
أضرار عشبة القديسين
أضرار عشبة القديسين
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نهى هجرس

تعد عشبة القديسين من الأعشاب التى انتشرت مؤخرًا فى مصر، والتى تساعد على علاج الأكتئاب الخفيف أو المتوسط، ويمكن أن تستخدم العشبة مع المواد الكيميائية وتتفاعل معها بشكل كبير، ولكن لا يجب استخدامها بدون تصريح من الطبيب.


وطبقًا لما قدمة موقع "mayoclinic" تنتج عن هذه العشبة العديد من الأثار الجانبية ومنها.


- الهياج

- القلق

- شعورًا بالوخز أو الحرق

- الدوخة

- الإسهال


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- جفاف الفم

- الإرهاق

- الصداع

- حساسية متزايدة للتعرض للشمس (التحسس الضوئي)

- الأرق

- انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص سكر الدم).

- التململ

- شعور بعدم الارتياح في المعدة

- أحلام تبدو حقيقية

- ولا  يجب أن تستخدمي عشبة القديسين أثناء الحمل أو خلال فترة رضاعة طفلك.

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