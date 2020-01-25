حلول بسيطة لإنهاء المشكلة.. أبرز العلاجات والأسباب لتأخر النطق عند الأطفال





ووفقًا لما قدمه موقع "webmd" من أسباب نقدم إليكم أبرزها.





- مشاكل في لسان الطفل أو سقف فمه ، مما يجعل تكوين الأصوات والكلمات أمرًا صعبًا

- فقدان السمع (الأطفال الذين لديهم الكثير من التهابات الأذن قد يعانون من مشاكل في السمع)

- صعوبات التعلم

- اضطراب النمو ، مثل الشلل الدماغي أو اضطراب طيف التوحد

- يمكن أن يعانى بعض الأطفال من المشكلات النفسية التى تؤدى إلى تأخر النطق والتكلم لديهم





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أبرز العلاجات التى يمكن للأمهات القيام بها.

- إبعاد الطفل عن الضغوط النفسية والانفعالات الحادة والقلق المبالغ فيه نحوه.

- العمل على تقدير حالته وعدم السخرية منه أو إحراجه أو مقارنته مع غيرة.

- محاولة تنمية ثقته بنفسه ووضع حد لما يشعر به من خوف أو خجل وتعزيز النجاحات التي يحققها.

- فهم الوالدين والمعلمين لأسباب الصعوبات التي يعاني منها الطفل والسعي لتخليصه منها.

- تنظيم برامج تأهيل مستمر ومتطور للمعلمين للإلمام بما يعانى منه الأطفال ومحاولة تأهيلهم.

- مراقبة الطفل بشكل جيد للاكتشاف المبكر لاضطرابات الكلام، وسبل التعامل معها وتقويمها.

تعانى العديد من الأمهات مع أطفالهن بسبب تأخر بعضهم فى الكلام والنطق، والتى تعد من أكثر المشكلات المتداولة فى هذه الفترة كما ترجع هذه المشكلة للعديد من الأسباب.