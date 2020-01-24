في اليوم العالمي للتعليم.. أخطاء يقع بها الآباء تنفر أطفالهم في الدراسة

يتمنى جميع الأباء والأمهات لأطفالهم مستقبل لامع وباهر، ولذلك يحرصون على تعليمهم كافة الأشياء التي يمكنهم الاستفادة منها، ولكن البعض من الآباء يقع فى أخطاء ويغفلون عنها.

ووفقًا لموقع "parents" إليكم أهم الأخطاء التى يغفل عنها الآباء وينتج عنها كره الأطفال فى التعليم.





- تحميل الطفل الذنب إذا لم يستطع استيعاب الواجبات من أول مرة.

- استخدام أسلوب العنف، والتشديد فى التعامل مع الأطفال.

- التعامل مع الطفل على أساس أنه شخص بالغ أمامهم ويستطيع فهم كل شئ.





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- تحريض المعلمين على استخدام أسلوب العنف والصوت العالى مع أطفالهم.

- محاولة المقارنة بينه وبين أى صديق له فى الدراسة، أو أنه يفوق عنه فى بعض المواد.

- إجبار الطفل على المذاكرة فى معظم الأوقات، ولكن يفضل اختيار مواعيد ثابتة.

- عدم مكافأة الأطفال عند الحصول على درجات عالية.

- عدم تحمل الطفل المسئولية، وتصديق ما يقوله بدون مناقشة.

- عدم قضاء وقت كاف مع الأطفال، والاستماع لهم بشكل جيد حول آرائه فى المدرسة والأصدقاء.

- التقليل من طفلهم أمام الأخرين، والسخرية منه بشكل واضح.