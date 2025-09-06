قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجبهة الوطنية: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية .. ونتنياهو يروّج لأوهام سياسية
وزير المهجرين اللبناني: نقدر دور مصر الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية
بفستان منقط.. أحدث ظهور لـ درة على إنستجرام
المحامين العرب : نرفض تصريحات رئيس وزراء الكيان المحتل عن معبر رفح
الجهاز الفني يخفف الضغط البدني على لاعبي الزمالك قبل ودية النجوم
وزير الطيران المدني: مطاراتنا المصرية مش للبيع ولا عمرها هتتباع
وزير الأوقاف: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم
وزير الرياضة يُشكل لجنة لبحث ملابسات أزمة إيمان شلبي لاعبة رفع الأثقال
نظرة أولى على عائلة جالاكسي S26.. أحدث الصور المسربة تكشف عن التصاميم الجديدة
فيريرا يوجه تعليمات فنية للاعبي الزمالك قبل لقاء المصري
نيجيريا تحافظ على آمال التأهل لكأس العالم بالفوز على رواندا
هشام وهبة يحذر من تحصيل مقابل الخدمة في غير المنشآت السياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: ميلاد النبي ﷺ ميلاد للوجود كله ومكارم الأخلاق

الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
أ ش أ

قال الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنّ كل مهنة من المهن تستقي روافدها وتستمد منابعها من وعاء قلب رسول الله ﷺ؛ فالمعلم يستمد علمه من نبع النبوة، والصحفي يستقي أمانته ومعرفته من قلب النبي الكريم، مؤكّدًا أن ميلاد الرسول ﷺ هو ميلاد للوجود كله وميلاد لمكارم الأخلاق، فهو اليوم الذي وُلدت فيه رسالة الحق والعدل والنور.
وأضاف الجندي -خلال الصالون الثقافي الذي عقدته نقابة الصحفيين اليوم /السبت/- أنّه يقف في هذا الصرح ليستحضر معنى الرسالة العظيمة التي حملها النبي ﷺ، العدل والحق، وهي الرسالة التي أضاءت الكون كله، وصارت نبراسًا ينير الطريق للبشرية، موضحا أن رسالة النبي تقوم على البلاغ، وكذلك رسالة الصحفي التي تقوم على البلاغ والكلمة الصادقة، ومن ثم فإنّ الصحفي يقتدي في سلوكه وأخلاقه برسول الله، ويسعى كما سعى النبي لإجلاء الحقيقة وشقّ الظلام بنور الحق.
وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أنّ الاحتفال بمولد المصطفى ﷺ لا يقتصر على الطقوس الاحتفالية فحسب، بل هو دعوة للعقل إلى التدبر والتفكر، من أجل صياغة المستقبل، وتجاوز تحديات الحاضر، والتخطيط لغدٍ أفضل بروح من الإيمان والعزيمة.
وأشار الجندي إلى أن النبي ﷺ لُقّب بالصادق الأمين، وهي الصفة التي تتناغم مع مهنة الصحافة، إذ لا تستقيم الصحافة من دون الأمانة. فالصحفي الأمين لا يخفي شيئًا ولا يضلّل الرأي العام، بل ينقل الواقع كما هو، ويعرض الحقائق بموضوعية وشفافية. كما شدّد على أنّ التثبت من الخبر هو منهج قرآني أصيل، ينسجم تمامًا مع مهنة الصحافة التي تقوم على التوثيق والتحقق قبل النشر.
وأشار إلى أن النقد البنّاء كان حاضرًا في رسالة الإسلام، حيث جاء لتصويب الأخطاء بعيدًا عن النيل من الأشخاص أو التشهير بهم، وهذا يتوافق مع رسالة الصحافة الصادقة التي تسعى لتقديم النقد الهادف من أجل بناء وطن آمن ومستقر.
وأكد الجندي أنّ التوازن والشمولية في الطرح من أبرز سمات الرسول ﷺ، إذ لم يكن ينظر إلى جانب واحد من الحقيقة، بل يقدّم رؤية متكاملة، وهذا ما ينبغي أن تلتزم به الصحافة المنيرة التي تنقل الخبر في إطار شامل يحيط بجميع جوانبه.
وأضاف أنّ أعظم ما يميز مهنة الصحافة هو مكانة القلم، وقد أقسم الله تعالى به في كتابه الكريم، وهو ما يدل على عظمة الكلمة وخطورتها. فالقلم الذي يحمله الصحفي اليوم هو امتدادٌ لذلك القلم الذي أقسم الله به، وهو السلاح الذي نكتب به التاريخ ونوثّق به مسيرة الأمم.
وقال الجندي إنّ الصحفيين يحملون منابر الكلمة، داعيًا إلى النظر إليهم باعتبارهم رسلًا للبلاغ، فكل صحفي هو داعية في ميدانه، وشاهد على الناس بكلمته الصادقة، مؤكدًا أنّ كبار العلماء عبر التاريخ أولوا الصحافة عناية خاصة، باعتبارها شرفًا ورسالةً عظيمة تتصل بجوهر الدين والحق.
وأكد أن الصحافة تعيش اليوم المهمة الكبرى المتمثلة في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وهي ذاتها المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "صحح مفاهيمك". وأوضح أن أولى مهام الصحافة تتمثل في تنقية الأفكار وإظهار الحقيقة المجرّدة، باعتبارها واجبًا وطنيًا ورسالة أخلاقية تسعى إلى بناء الوعي المجتمعي وصون هويته.
وأشار إلى أن دور الصحافة لا يقتصر على نقل الأخبار، بل يمتد إلى الدور التربوي الذي يرسّخ القيم ويثبت الهوية، من خلال القلم والصورة كأداتين فاعلتين في تقديم النماذج الإيجابية، وإبراز التضحيات التي يقدمها أبناء الوطن في سبيل العزة والكرامة.
وشدّد على أن الصحافة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الأجيال الناشئة، إذ تُسهم أقلامها في غرس روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية والدينية، وتحمي الشباب من براثن التطرف والإلحاد، وذلك عبر تقديم خطاب مستنير يجذبهم إلى رحاب الوسطية ودفء رسالة رسول الله ﷺ.
وقال الجندي إنّ الصحفيين في غزة كانوا وما زالوا شهودًا على الحقيقة في أصعب الظروف، حيث قدّموا أرواحهم فداءً للشهادة بالحق، ولم يزيّفوا الكلمة أو يحيدوا عن أمانتها، حتى ولو كان الثمن حياتهم.
وأكد الجندي أنّ هؤلاء الصحفيين أدّوا رسالتهم بأمانة نادرة، في مواجهة الحصار والقتل والدمار، فسقط الكثير منهم شهداء ليؤكدوا أنّ الصحافة ميدان شهادة، وأن الكلمة الصادقة قد تعلو على كل الاعتبارات، وتصبح سلاحًا في وجه الباطل، ودرعًا لحماية الوعي الجمعي.
وأضاف أنّ دماء الصحفيين التي روت أرض غزة ستبقى شاهدًا خالدًا على أنّ الصحافة ليست مجرد مهنة، بل رسالة سامية ترتبط بالحق والعدل والإنسانية، وأنّ كل قطرة دم سالت من أجل الكلمة الحرة إنما تزيد من رسوخ يقين العالم بأن الصحافة الحقيقية لا تموت، بل تبقى صرخة ضمير في وجه الطغيان، وشاهدًا حيًا على صفحات التاريخ.
وأكد أن ميلاد النبي محمد ﷺ هو ميلاد النور والهداية، وميلاد رسالة إنسانية سامية، وأنّ على كل مهنة أن تستلهم من هذا الميلاد المبارك معاني الصدق والأمانة والإخلاص في خدمة المجتمع والوطن.
وقال إنّ الاحتفال بذكرى ميلاد النبي محمد ﷺ يجب أن يكون مناسبةً للتفكر والتدبر، ليتذكر العقل حدوده ومسؤولياته، ويعيد صياغة المستقبل بوعي، متجاوزًا تحديات الحاضر، ومخططًا لغدٍ أفضل بروحٍ من الاستنارة المستمدة من هدي المصطفى ﷺ.
 

مجمع البحوث الإسلامية صالون ثقافي نقابة الصحفيين المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

بالصور

6 استعمالات مذهلة لتفل القهوة المستعملة.. من العناية بالبشرة إلى تنظيف المنزل

أبرز استعمالات تفل القهوة
أبرز استعمالات تفل القهوة
أبرز استعمالات تفل القهوة

حيل بسيطة تمنع تطاير الزيت أثناء القلي .. لتحافظي على نظافة مطبخك

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد