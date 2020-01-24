لو ابنك جبان.. أهم الخطوات لـ علاجه

تعانى الكثير من الأمهات مع أطفالها بسبب الخوف الزائد، وعدم القدرة فى الدفاع عن نفسه، والذى يؤدى إلى مشاكل كبيرة بعد ذلك، والتى ينتج عنها الجبن الدائم وعدم القدرة على التصرف.
ووفقًا لموقع "parents" إليك أهم الخطوات التى تساعدك فى التخلص من هذه العادة السيئة.
- محاولة الحد من حماية بشكل دائم فى جميع المواقف، والبعد عن التدليل والتساهل فى كافة الأمور
- التشجيع الدائم فى الاعتماد على النفس، وإبداء الرأى له فقط وتركه لأخذ القرار المناسب
- التحدث معه بشكل دائم فى شتى المواضيع، ومحاولة الأخذ برأيه فى الحوارات العائلية
- الاهتمام به وإظهار الاحترام الدائم والتقدير، والتحدث حول أهمية قوة الشخصية
- تشجيعه على ممارسة موهبة، والرياضة التى يفضلها، ومحاولة زرع حب القراءة لديه
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