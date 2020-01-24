لو ابنك جبان.. أهم الخطوات لـ علاجه

تعانى الكثير من الأمهات مع أطفالها بسبب الخوف الزائد، وعدم القدرة فى الدفاع عن نفسه ، والذى يؤدى إلى مشاكل كبيرة بعد ذلك، والتى ينتج عنها الجبن الدائم وعدم القدرة على التصرف.

ووفقًا لموقع "parents" إليك أهم الخطوات التى تساعدك فى التخلص من هذه العادة السيئة.





- محاولة الحد من حماية بشكل دائم فى جميع المواقف، والبعد عن التدليل والتساهل فى كافة الأمور

- التشجيع الدائم فى الاعتماد على النفس، وإبداء الرأى له فقط وتركه لأخذ القرار المناسب

- التحدث معه بشكل دائم فى شتى المواضيع، ومحاولة الأخذ برأيه فى الحوارات العائلية

- الاهتمام به وإظهار الاحترام الدائم والتقدير، والتحدث حول أهمية قوة الشخصية

- تشجيعه على ممارسة موهبة، والرياضة التى يفضلها، ومحاولة زرع حب القراءة لديه





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