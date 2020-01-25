مستبعدو الأهلي من مواجهة النجم الساحلي يؤدون تدريباتهم في التتش.. غدا

حدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العاشرة والنصف صباح غدٍ الأحد موعدا لمران اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي التونسي.





ومن المنتظر أن يعلن فايلر عن قائمة اللاعبين المشاركين في لقاء النجم الساحلي عقب مران الفريق المحدد له الرابعة بعد عصر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.





وحدد فايلر برنامجا تدريبيا خاص للاعبين الغائبين عن لقاء النجم الساحلي، تحت قيادة سامي قمصان مدرب الفريق وتوماس بينكيل مدرب الأحمال.





ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.



