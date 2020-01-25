مدرب سيدات سلة الأهلي: قدمنا أداء جيدا أمام الصيد.. ونستعد لمواجهة سبورتنج

عبر علي هاشم، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب فريق الصيد بنتيجة 71-59، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس في إطار منافسات دوري السوبر.





وقال هاشم إن لاعبات الأهلي قدمن مستوى جيدا على الجانبين الفني والتكتيكي؛ سواء في الدفاع أو الهجوم على مدار المباراة.





وأضاف المدير الفني للأهلي أن الفريق يسير بشكل جيد في بطولة السوبر، بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية، مؤكدا أنه مع توالي المباريات سيرتفع معدل الأداء البدني والمهاري للفريق.



