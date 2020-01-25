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رياضة

قبل موقعة الليلة.. حرب شوارع بين جماهير برشلونة وفالنسيا

السبت 25/يناير/2020 - 03:19 م
اشتباكات جماهير برشلونة
اشتباكات جماهير برشلونة وفالنسيا
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محمد السعيد
شهد محيط ملعب "ميستايا" معقل فريق فالنسيا، اشتباكات عنيفة، بين جماهير برشلونة والخفافيش، قبل ساعات من انطلاق المباراة التي تجمع الفريقان، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن عدد جماهير برشلونة دخلوا في اشتباكات مع مشجعي فالنسيا، بمحيط ملعب ميستايا، وتبادل مشجعو الفريقين قذف المقاعد.

وأضاف الصحيفة، أن الشرطة الإسبانية، نجحت في السيطرة على الموقف، واحتواء الأزمة، لكن تظل احتمالية حدوث تطورات خطيرة في الساعات القادمة.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن بـ 31 نقطة.
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