فيديوجراف| فيروس كورونا يهدد العالم

انتشر فيروس كورونا فى دولة الصين فى ولاية يوهان، أعراضه شبيهة بأعراض الإنفلونزا مثل: ارتفاع في حرارة الجسم، والتهاب في الأنف ويصاحبه السيلان، والعطس والصداع والسعال الشديد، وألم شديد في الحنجرة وعدم القدرة على الكلام، وآلام في العضلات وضيق شديد في التنفس، وغيرها من الأعراض.
وصل عدد المصابين في دولة الصين بالفيروس إلى 1287 حالة و41 حالة وفاة.
الصين بدأت لبناء مستشفى لعلاج المصابين في غضون من 6 لـ 10 أيام تبلغ مساحتها 25 ألف متر.
ولمزيد من التفاصيل حول البلدان التى انتقل إليها فيروس كورونا تابعوا الفيديوجراف التالى.