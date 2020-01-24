AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف| نهاية درامية لحفل زفاف فى الهند

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:54 م
فرح هندي
فرح هندي
Advertisements
فيديوجراف

تظهر أسباب جدية وواضحة لإلغاء حفل زواج في اللحظات الأخيرة، غير أن بعضها قد يبدو غريبا وغير متوقع كما حدث مع عروسين في الهند.


ففي واقعة لا تخلو من الطرافة، اضطر شاب وخطيبته إلى إلغاء حفل زفافهما الذي كان مقررا الشهر القادم بسبب "طيش" أم العروسة ووالد العريس.

قبل أيام من "ليلة العمر" قرر والد العريس أن يهرب مع والدة العروس إلى مكان مجهول، ليعيد إحياء قصة حب جمعتهما منذ أيام الصبا، ولكن على حساب سعادة ولديهما.


فيديوجراف| إجماع دولي ومحلي على انتخاب أبو العينين لأرفع المناصب

فيديوجراف.. فوائد زيت كبد الحوت

فيديو جراف.. سر طرد ماكرون شرطيا إسرائيليا من كنيسة في القدس


ولمزيد من التفاصيل حول العروسين فى الهند تابعوا الفيديو جراف التالى.



 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| عروس تطلب الطلاق يوم زفافها بسبب فستان حماتها

فيديوجراف| شقيق العريس يضرب العروس ووالدتها فى الزفاف

حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور

حكاية عروسين لقيا مصرعهما بعد 36 ساعة من زفافهما في بني سويف

عريس وعروسة يلغيان حفل زفافهما بعد صدمتهما في والديهما

ترشيحاتنا

بإطلالة جريئة.. ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها

باكيا.. أشرف بن شرقي يخرج من تشكيل مباراة مازيمبي للإصابة

لقاء الخميسي داخل شنطة سيارتها.. والجمهور: هتعقلي إمتى

بـ صورة ورسالة.. محمد عز العرب يوجه رسالة لزوجته آيتن عامر

سلام وتحية.. إهداء من رجال القوات المسلحة للشرطة المصرية في عيدهم الـ68

الجنيه يسدد ضربة قوية للدولار.. توقعات 2020 تبشر بمفاجآت سارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه