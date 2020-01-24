فيديو جراف| نهاية درامية لحفل زفاف فى الهند

تظهر أسباب جدية وواضحة لإلغاء حفل زواج في اللحظات الأخيرة، غير أن بعضها قد يبدو غريبا وغير متوقع كما حدث مع عروسين في الهند.





ففي واقعة لا تخلو من الطرافة، اضطر شاب وخطيبته إلى إلغاء حفل زفافهما الذي كان مقررا الشهر القادم بسبب "طيش" أم العروسة ووالد العريس.



قبل أيام من "ليلة العمر" قرر والد العريس أن يهرب مع والدة العروس إلى مكان مجهول، ليعيد إحياء قصة حب جمعتهما منذ أيام الصبا، ولكن على حساب سعادة ولديهما.





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