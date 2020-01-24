فيديوجراف.. فوائد زيت كبد الحوت

يعتبر زيت الحوت هو الزيت المأخوذ من كبد سمك الحوت، ويمتاز زيت الحوت بأنه ذو لون أصفر، ورائحة قوية مثل رائحة السمك، كما أنه يحتوي على نسب عالية جدًا من فيتامين أ، وفيتامين د، وكل مائة جرام من زيت الحوت تحتوي على كل من مائة غرام من الدهنيات.

ويتميز

بأن أفضل مصدر للأحماض

الدهنية، كما أنّه يعدّ مصدرًا جيدًا لفيتامين أ،

وفيتامين د، يتميز زيت كبد الحوت بكونه غنيًّا بالمواد الغذائية الصحية، ولذلك فإنّه يوفر العديد من الفوائد لجسم الإنسان.