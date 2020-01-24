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فيديو جراف

فيديوجراف.. فوائد زيت كبد الحوت

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:01 ص
زيت كبد الحوت
زيت كبد الحوت
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فيديوجراف

يعتبر زيت الحوت هو الزيت المأخوذ من كبد سمك الحوت، ويمتاز زيت الحوت بأنه ذو لون أصفر، ورائحة قوية مثل رائحة السمك، كما أنه يحتوي على نسب عالية جدًا من فيتامين أ، وفيتامين د، وكل مائة جرام من زيت الحوت تحتوي على كل من مائة غرام من الدهنيات.

ويتميز زيت كبد الحوت بأن أفضل مصدر للأحماض أوميغا-3 الدهنية، كما أنّه يعدّ مصدرًا جيدًا لفيتامين أ، وفيتامين د، يتميز زيت كبد الحوت بكونه غنيًّا بالمواد الغذائية الصحية، ولذلك فإنّه يوفر العديد من الفوائد لجسم الإنسان.


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ولمزيد من التفاصيل حول فوائد زيت كبد الحوت تابعوا الفيديوجراف التالى.

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