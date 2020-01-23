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مرأة

فى اليوم العالمى لسمك الحوت .. ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت كبد الحوت؟

الخميس 23/يناير/2020 - 08:14 ص
زيت كبد الحوت
زيت كبد الحوت
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هاجر هانئ
يصادف 23 يناير من كل عام  اليوم العالمى لسمك الحوت، حيث يعد من الأسماك المعروفة بالزيت الذي  يستخلص من كبد سمك  الحوت  ويحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات.

وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تجعلك تتناول زيت كبد الحوت باستمرار حتى يستفيد الجسم من العناصر الغذائية الكبيرة التى تكمن فى كبد الحوت، وتتمثل فى ...

-يكافح أمراض الكلى 
-يقلل من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم
-يخفض الضغط  العالى
-يعالج الصداع 
-يحارب ظهور التجاعيد 
-تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب 
-يعزز جهاز المناعة 
-يساعد في تهدئه الشعب الهوائية والربو
-تمنع سقوط الشعر
-تعمل على سد الشهية 
-تقوى الأظافر 
-تخفيف ألتهابات المفاصل وألالم  العضلات 
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