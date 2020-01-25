د.هلالي عبد الرحمن يكتب: الطفيليات الداخلية في القطط

من أكبر المشاكل والشكاوى التي نقابلها يوميا مع مربين القطط – وقد نجد سببها الرئيسي لعدم انتظام إعطاء الجرعات للديدان بصورة دورية.





وقد يظن غالبية المربين أن القطط كونها حيوان منزلي و لا يخرج إلى الشارع – انه محصن و يتعذر إصابته بالطفيليات الداخلية - و يعتبر هذا ظنا خاطئا – لان أثناء دخولنا و خروجنا من و إلى المنزل , قد تعلق بيوض الديدان و من ثم تنتشر على أسطح الأرضيات بالمنزل – و تلي تلك الخطوة هو انتقالها من هذه الأسطح الملوثة إلى جوف القط و من ثم بعدها تبدأ رحلة الفقس و النمو و الانسلاخ لإنتاج الأطوار المختلفة للديدان وصولا في النهاية إلى الديدان اليافعة ( البالغة )





* الاحتياطات المتبعة للتغلب على ظاهرة الديدان المعوية في القطط .

1 - تفقد براز القطط : و سنجد أشهر الأعراض شيوعا و هي وجود ديدان حقيقية في البراز لذا ابحث عنها في براز قطتك تنفصل أجزاء من الديدان الشريطية عادة وتخرج مع براز القطة وتظهر هذه الأجزاء على شكل حبات أرز و قد نجد أن هذه الأجزاء تتحرك أيضا كالديدان الصغيرة عند خروجها مباشرة .

تفقد ما إذا كانت القطة تعاني من الإسهال فهناك العديد من المشاكل التي قد تؤدي إلى إصابة القطط بالإسهال

إلا أن كل أنواع الديدان (بما في ذلك المدورة والخطافية والشريطية ) قد تؤدي إلى زيادة سرعة جريان البراز و أيضا نجد هناك حالات أخرى يخرج فيها دم مع البراز بسبب التحسس و الالتهاب للقولون والأمعاء .





2 - تفقد إصابة القطط بالقيء : تتسبب الديدان الاسطوانية بالقيء لدى القطط , قد تخرج أيضا بعض الديدان الاسطوانية البالغة مع القيء تظهر هذه الديدان على شكل معكرونة اسباجيتي , كذلك يعتبر القيء احد الأعراض المحتملة أيضا في حالة الديدان القلبية كما هو الحال في حالة البراز ينبغي عليك محاولة جمع الديدان في كيس صغير سيرغب الطبيب البيطري بتفقد وجود طفيليات أو دلالات لأمراض أخرى في القيء

تذكر أن القيء لا يعد دلالة حصرية على وجود الديدان حيث أن هناك العديد من المشاكل الصحية التي قد تؤدي إلى تقيؤ القطط





3 – مراقبة و متابعة وزن القطط : قد تعتبر القطط التي تعاني من ديدان الأمعاء أو الديدان القلبية خسارة في الوزن تكون خسارة الوزن كبيرة أحيانا أو هامشية في حالات أخرى . يعتمد ذلك على حجم وكمية الديدان , و قد يحدث أيضا تمدد البطن في حالات أخرى مما يدل ذلك على إصابتها بكميات كبيرة من ديدان الأمعاء .





4 - تفقد لثة القطط : يفترض أن تكون لثة القطة زهرية بشكل طبيعي وقد تتسبب الطفيليات كبعض أنواع الديدان بتحول اللثة إلى لون باهت بسبب الأنيميا و الضعف و الهزال





5 - اعرف نوع الديدان التي تعاني قطتك منها من المهم معرفة نوع الديدان التي تعاني منها القطة حتى تتمكن من بدء العلاج يمكن للطبيب البيطري إخبارك بذلك ووصف علاجات وفقا لنوع الديدان على الرغم من انك لن تحتاج إلى معرفة التفاصيل المتعلقة بأنواع الديدان إلا أن بإمكانك الاطلاع على أشهر أنواع الديدان التي قد تتعامل معها بالأسفل :

الديدان الاسطوانية

- الديدان الاسطوانية : أشهر أنواع الطفيليات في القطط يمكن ان تصاب القطط المرضعة بالديدان الاسطوانية من حليب إلام او المشيمة بينما تصاب بها القطط البالغة من البراز الملوث .





الديدان الشريطية

- الديدان الشريطية : عبارة عن طفيليات مجزئة يمكن رؤيتها عادة في فرو رجلي القطة الخلفيتين يمكن أن تصاب القطة بهذه الديدان عن طريق ابتلاع القمل .





الديدان الخطافية

- الديدان الخطافية : اصغر من الديدان المدورة وتوجد بداخل الأمعاء الدقيقة قد تصاب القطة بهذه الديدان بسبب التلامس او البلع وهذه الديدان أكثر شيوعا في الكلاب .









الديدان السوطية

- الديدان السوطية : من الممكن أن تصاب قطتك بهذا النوع من الديدان – و لكن بنسب قليلة و تكون أكثر شيوعيا في الكلاب .





- الديدان الرئوية : توجد في رئتي القطة وحالات الإصابة بها اقل شيوعا , يمكن أن تصاب القطط بهذه الديدان نتيجة ابتلاع كائن آخر كابتلاع قارض أو طير .





الديدان القلبية





- الديدان القلبية : اخطر أنواع الطفيليات على الإطلاق يقوم الناموس بلدغ الحيوانات المصابة واخذ يرقة الدودة القلبية مع الدم الذي يمتصه , تكبر اليرقة بداخل البعوضة وتنتقل إلى الحيوان الذي تلدغه (قطتك) عبر مجرى الدم , و من هنا تحدث الإصابة لقطتك الأليفة .





6 - اصطحب قطتك للطبيب البيطري , لا تعتقد أن بإمكانك علاج قطتك وحدك - سيتوجب عليك اصطحاب القطة للطبيب البيطري ليتفقد عينة من البراز ويؤكد وجود الديدان من عدمها ( حاول جمع عينة من البراز بنفسك ) إن تمكنت من ذلك لإجراء هذا الاختبار , و في حالة إن كان طبيبك يشك بإصابة القطة بالديدان القلبية فقد يجري الطبيب اختبار دم روتيني , هناك العديد من أنواع الديدان ويختلف علاج كل نوع عن الآخر لذا فانه من المهم تحديد نوع الديدان قبل البدء بالعلاج .





7 - يتم تقديم علاجات طرد الديدان بصورة منتظمة كل ثلاثة أشهر ( جرعتين بينها من 10 إلى 14 يوم ) أو مرة شهريا , عادة لا تقدم علاجات طرد الديدان مرة واحدة فقط .





8 - اصطحب القطط المتبناة أو حديثة الولادة للطبيب البيطري و إعطاءها جرعات لطرد الديدان , هذا الإجراء إجراءا روتينيا سواء كنت تعتقد بان قطتك مصابة بالديدان أم لا .





ملحوظة هامة : قد تجد بعض المواقع التي تخبرك انه بإمكانك علاج الديدان في المنزل باستخدام بعض الإعشاب والتوابل تجاهل هذه النصائح واصطحب قطتك لطبيب بيطري مختص محترف .





* أهم الأعراض التي تظهر على حيوانك الأليف لإصابته بالديدان

1 – الهزال و فقد الوزن حيث أننا نجد أن الديدان من الطفيليات الداخلية التي تشارك العائل ( القطط ) في تغذيتها – و بذلك يصبح الفاقد كبير و الكمية المستفادة منه قليلة جدا .

2 – القطط غزيرة الفراء يصاحب إصابتها بالديدان وقوع الشعر بطريقة مفلتة للانتباه .

2 – ظهور إفرازات في العين بصورة يومية – و حتى عقب تنظيفها فقد نجدها متكررة على مدار اليوم نفسه .

3 – رائحة الفم تصبح كريهة بدرجة ملحوظة .

4 – بعض أنواع الديدان يصحبها هرش شديد في المؤخرة ( الديدان الخطافية ) – الاجهاد الزائد ( الديدان القلبية ) – الانتفاخات و الإسهال المتكرر و أحيانا يكون مدمما ( الديدان الاسطوانية و الشريطية )

5 – بهتان الأغشية المخاطية التجويف الفمي ( اللثة – اللسان )





* طريقة علاج القطط من الإصابة بالديدان

1 - قدم لقطتك الدواء الذي وصفه الطبيب احصل على الأدوية اللازمة من الطبيب البيطري , لا ينبغي عليك أبدا علاج القطة باستخدام علاجات طرد الديدان التي تستخدم دون وصفة طبية دون استشارة الطبيب البيطري أولا وخصوصا في حالة الهريرات الصغيرة على الرغم من أن قطتك ستحصل غالبا على مجموعة من الأقراص إلا انك قد تتلقى علاجات أخرى على صورة أقراص أو كبسولات أو مساحيق أو أقراص مضغ أو سوائل .

2 - لا تجرب اختيار الأدوية بنفسك واتبع تعليمات الطبيب البيطري فيما يخص كيفية تقديم العلاج و أوقاته بعد معرفة العلاج الذي يجب تقديمه للقطة و أوقات تقديمه من المهم الالتزام بجرعة العلاج الكاملة التي نصحك بها الطبيب البيطري , فانه ينبغي عليك تقديم العلاج لقطتك حتى إكمال الجرعة .

3 - كن مستعدا للأعراض الجانبية الشيء المهم هو أن هذه الأدوية أكثر سمية للطفيليات (الديدان) من الحيوان المضيف (قطتك) هذا هو سبب أهمية الحصول على مساعدة الطبيب البيطري وتقديم الأدوية لقطتك بالطريقة التي ينصحك بها الطبيب تتضمن الأعراض الجانبية مثل الإسهال والقيء , تحدث مع طبيبك البيطري حول الأعراض الجانبية المتوقعة والأعراض الجانبية غير المتوقعة عند تلقي العلاج وتأكد من أن قطتك تستجيب بطريقة مناسبة .

4 - علاج الديدان ( الاسطوانية - الديدان الخطافية – القلبية – الشريطية ) تتضمن العلاجات البيطرية – و ننصح جميع المربين بالابتعاد عن علاجات الديدان البشرية , حتى أنها لا تعطى الفاعلية المرجوة في الحيوانات الأليفة .

5 – نتيجة لحدوث حالات كثيرة في الغش التجاري لعلاجات الديدان , فإننا ننصح جميع المربين بشراء الأدوية البيطرية الخاصة بحيوانك الأليف من المنشات البيطرية الموثوق بها سواء من العيادات البيطرية أو الصيدليات البيطرية .

6 – اختيار علاجات الديدان ذات الأسماء المعروفة و البعد عن الأنواع مجهولة المصدر و قراءة تاريخ الصلاحية و صفات العلاج بعناية قبل إعطاءه لحيوانك الأليف ( معرفة جرعة العلاج إن كانت تناسب القط المصاب أو إنها جرعة اكبر من جرعته الموصى بها )





* طريقة تقديم العلاجات الفموية للقطة .

1 - جهز الدواء قم برج الزجاجة عند الحاجة أو اخرج الأقراص , قد تحتاج الى وضع الدواء السائل في سرنجة أو قطارة سيخبرك الطبيب بالطريقة الأمثل لتقديم العلاج .

2 - ابعد الدواء عن نظر قطتك , قد تلمح القطة الدواء وتهرب بعيدا , قد تحتاج أحيانا إلى تجهيز الأدوية والانتظار لعدة دقائق حتى تهدا القطة لتقدم لها الدواء بأمان .

3 - حافظ على هدوء القطة ستحتاج إلى معرفة طريقة و توقيت تقديم العلاج بعد وصف الطبيب له , قد تجد أن تقديم العلاج لقطتك صعب ولكن يمكنك فعل ذلك أن حافظت على هدوء القطة .

4 - قم بلف جسم القطة قطتك في بطانية صغيرة أو غطاء وسادة أو منشفة واكشف رأسها فقط , سيجنبك ذلك مقاومة القطة لك أو خدشك و عضك , تأكد على أي حال من أن القطة لا تشعر بخوف شديد أو اختناق عند فعل ذلك .

5 - امسك القطة بإحكام , اجلس على الأرض , وضع القطة بين رجليك أو عليهما , يمكنك أيضا طلب مساعدة شخص آخر لتثبيت القطة قد يؤدي ذلك إلى تسهيل التعامل مع القطة .

6 - امسك رأس القطة بشكل مناسب ضع إبهامك وسبابتك على جهتي فم القطة , احذر قد تحاول القطة عضك عند فعل ذلك وهذا أمر طبيعي .

7 - أمل رأس القطة إلى الخلف اضغط برفق على جانبي فم القطة لفتحه عند فعل ذلك حاول التزام الهدوء على قدر الإمكان عند فعل ذلك , إن كنت تشعر بتوتر ستشعر القطة بتوترك ويزيد مستوى قلقها , ينبغي عليك الضغط بيدك الأخرى على فك القطة السفلي لفتح فمها بشكل أفضل .

8 - ضع الدواء في فم القطة ضع القرص في مؤخرة فم القطة أو قم بضخ السائل في احد جوانب الفم احرص على عدم وضع الدواء في حلق القطة مباشرة لتجنب اختناقها .

9 - ساعد قطتك على ابتلاع الدواء : إليك ما يجب فعله لمساعدة القطة على ابتلاع الدواء بفعالية:

- اسمح لقطتك بإغلاق فمها .

- ارفع فك القطة لتتجه انفها نحو الأعلى .

- دلك حلق القطة برفق لتحفيز عملية البلع .

- حافظ على نفس الوضع لعدة ثوان أو حتى تبتلع القطة الدواء التزم الرفق عند فعل ذلك لعلك لا ترغب باختناق القطة أثناء تناول الدواء .

10 - تأكد من أن القطة ابتلعت الدواء اترك فم القطة وامسك بها لتعرف ما أن كانت لم تبتلع الدواء ولفظته خارج فمها افلت القطة بعد التأكد من أنها ابتلعت الدواء .

11 - مشكلة لفظ الدواء شائعة في حالة الكبسولات عادة من الصعب لفظ القطة للأدوية السائلة .

12 - اشد بقطتك لحسن سلوكها انزع البطانيات أو الأغطية , قدم لقطتك الاهتمام والحب لحسن سلوكها سيسهل ذلك من العملية في المرة القادمة يجب أن تربط القطة تناول الدواء بتجربة جيدة و إلا تربط ذلك بتجربة مخيفة ستقاوم القطة بشكل اكبر في المرات القادمة عند تلقي الدواء إن كانت تجربتها سيئة عند تلقي العلاج في المرة الأولى





* طريقة تجنب و وقاية الإصابة بالديدان مستقبلا .

1 - قدم لقطتك أدوية لمنع الإصابة بالطفيليات بشكل منتظم استشر طبيبك لمعرفة التفاصيل هناك بعض الأدوية مثلselamectin التي تعمل بشكل موسع ضد البراغيث والديدان القلبية والديدان الخطافية والديدان المدورة وغير ذلك من الطفيليات .

2 - حاول أبقاء القطة داخل المنزل بما أن القطط المصابة الأخرى والبراغيث والقوارض تحمل الطفيليات فان إبقاء القطة داخل المنزل سيقلل احتمالية إصابتها بالديدان , يشعر الكثير من أصحاب القطط بالذنب لحبس القطة داخل المنزل , يشعر أولئك الأشخاص بأنهم يحرمون القطة من الاستمتاع والمرح " ألا ينبغي أن تتمكن قطتي من تلبية غريزتها الطبيعية في الهواء الطلق و أشعة الشمس ؟ " يؤدي هذا السؤال إلى اتخاذ القرار لتتمكن من اتخاذ القرار السليم ينبغي عليك تقييم الفوائد والأضرار

هل المخاطر كبيرة جدا , فكر بحالة الطريق و بالأمراض وبالمشاكل البيئية وبالحيوانات الأخرى و بالأشخاص الآخرين عند اتخاذ قرارك أن قررت إبقاء القطة داخل المنزل , لتجنب هذه الأخطار تذكر أن بإمكانك خلق بيئة مشابهة للبيئة الخارجية عن طريق استخدام لوحات الخدش والنوافذ و الأشياء الممتعة التي يمكن للقطة تسلقها .

3 - ابعد البراغيث عن المنزل والحديقة , لن تحتاج إلى القلق بشان الأماكن الخارجية إن أبقيت القطة داخل المنزل , الإستراتيجية الأولى للحرب ضد البراغيث هي النظافة , اغسل كل وسادات وبطانيات القطة المفضلة والأسطح الأخرى التي تستخدمها باستمرار ينبغي عليك التخلص من البراغيث وبيوضها والبراغيث الصغيرة استخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف السجادة بعناية , لتحقيق ذلك أيضا إن كانت البراغيث منتشرة بشكل كثيف , فكر باستخدام جهاز رش الحشرات , تأكد من اختيار جهاز يمكنه قتل البراغيث وبيضها ينبغي ابتعاد البشر والحيوانات عن المنزل طوال الفترة المحددة على عبوة سائل التنظيف قم بعد ذلك بمسح كل الأسطح واستخدام المكنسة الكهربائية مجددا للتخلص من البراغيث الميتة وبيض البراغيث والسموم المتبقية .

و لكننا قد نجد أن التعامل مع البراغيث خارج المنزل أصعب من داخله بكثير , ابدأ بتنظيف الرواسب العضوية التي قد تحوي البراغيث كأوراق الأشجار و الأجزاء المقصوصة والقش , تحب البراغيث أن تختبئ في المناطق الرطبة والمظللة والداكنة , قم بشراء بخاخ آمن للبيئة واستخدمه على المنطقة بحسب الإرشادات الموضحة عليها .

4 - نظف مكان قضاء الحاجة باستمرار تخلص من براز القطة بشكل منتظم لمنع انتشار الديدان , ارتد قفازات بلاستيكية يمكن التخلص منها وقناع وجه لعلك لا ترغب بتنفس المخلفات المتصاعدة من براز القطة , ضع مخلفات القطة في كيس قمامة , استخدم مناشف ورقية و بخاخا مضادا للبكتيريا لتنظيف مكان قضاء الحاجة , فكر أيضا بغسل مكان قضاء الحاجة بالماء والصابون ومن ثم استبداله بمكان آخر جديد , يمكن فعل ذلك مرة أو مرتين أسبوعيا اعتمادا على مدى استخدام القطة للمكان .















