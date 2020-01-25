محمد التداوي يشارك في معرض الكتاب بديوان نقدر نقول لأ

أصدرت دار السعيد للنشر والتوزيع ديوان بعنوان "نقدر نقول لأ" للكاتب والشاعر محمد التداوي، وتقديم شعبان يوسف، بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقامة بمركز المعارض بالتجمع الخامس.





ويشارك التداوي في أمسية شعرية غدا الأحد، فى الثانية ظهرا بقاعة الشعر بلازا ١.





الديوان ينتمى لشعر العامية ويتحدث عن الظلم الواقع على المرأة ويستهجن العادات والتقاليد البالية التي تسيء للمرأة كالختان وتفضيل خلفة الذكور على الإناث، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة والتى لم تتزوج، وغيرها من المشاكل التى تواجهها المرأة داخل المجتمع وداخل اسرتها.





ويحكى التداوى كل ذلك من خلال ٤٩ قصيدة عامية بلهجة ريفية متبعا منهج فني مستوحى من الموروث الشعبى للحكايات القديمة، بأسلوب متميز ومتطور.





ويستهل الديوان كالآتي:





دى حكايتى.. وللحكايه بدايه

انا بنت بت ست.. إلى ما لا نهاية

نصك اتانى مختلفة وفى اختلافى الآية

وعشان انا الأجمل زاد الطين مبلايه

بقيت تقسا عليا.. وتقولى اقفى ورايا

ولو سألتك ليه مخبينى؟

تقولى يا عبيطة دى حماية

من مين خايف عليا؟

هو فيه غيرك معايا؟

لو خايف بجد عليا

بطل تسقينى المر سقايه

انا امك وانا اختك

وانا بنتك وانا ستك

وانا حبك

اكمل ولا كده كفاية؟