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تعرف على الإسعافات الأولية لإنعاش القلب.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 06:09 م
عضلة القلب
عضلة القلب
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كـريـم الـخـطـيـب
قدم الدكتور أحمد رمزي أخصائي الأمراض المعدية وطب المناطق الحارة والامراض المتوطنة، نصائح هامة عن الإسعافات الأولية لإتعاش القلب.

وقال أحمد رمزي خلال لقائه في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «سي بي سي» إنه للأسف لا يوجد أعراض لتوقف القلب ويأتي بشكل مفاجئ، وأحيانا تسبقها أعراض الذبحة الصدرية.

أوضح أخصائي  الأمراض المعدية وطب المناطق الحارة والامراض المتوطنة،  أن أعراض الذبحة الصدرية هي ألم في أسفل الصدر والجانب الأيسر والظهر، موضحا أن وجود اي نوع من الألم في الصدر لابد ان يحترم.

وشدد على ضرورة عمل الفحوصات الطبية اللازمة في بداية الشعور بالام الصدر، مؤكدا أنه لا يصح تجاهل الأمر لانه قد يكون هناك مشكلة في القلب خاصة عندما يكون الالم شديدا.

ولفت إلى أن أبرز الأسباب لتوقف عضلة القلب والموت المفاجئ عند الشباب الصغير يعود إلى تكوين خلقي وُلد الشخص به، دون أي أعراض، موضحا أن التدخين أحد الأسباب التي تؤثر على عضلة القلب، وبعض الأدوية قد تؤثر أيضا .
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