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مرأة

نظافة الأسنان وعلاقتها بالقلب.. جمال شعبان: نظافة الأسنان تقي من كهرباء القلب وتحمي من الموت المفاجئ

الخميس 23/يناير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن أمر يهمله الكثيرون ولا يتوقعون أضراره الصحية على القلب.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، من خلال استضافته في ندوة بموقع "صدى البلد" أن "سلامة قلبك تبدأ من نظافة أسنانك " ونصح بغسيل الأسنان بالفرشاة 5 مرات يوميا، موضحا أنها تحمي كهرباء القلب من الذبذبة الأذينية AF ،وتحمي عضلة القلب من الفشل HF .

ونوة "شعبان" بما جاء بدراسة كورية حديثة شملت ١٦١ ألف شخص في البحث، حيث أكدت الدراسة أهمية تنظيف الأسنان ٣ مرات يوميا فأكثر خلافًا للتوصيات الأمريكية التي أوصت باستخدامها مرتين فقط.

ونجحت المواظبة على استخدام في فرشاة الأسنان في تخفيض مخاطر الإصابة بذبذبة كهرباء القلب الأذينية بنسبة ١٠٪، وخفضت فشل القلب بنسبة ١٢.

وقال " عميد معهد القلب السابق " إن ميكانيزم الوقاية في التخلص من ميكروبات الفم هو المسبب المحوري لالتهابات شرايين القلب وعضلته وبطانته.

وأوصى بتنظيف الأسنان 5 مرات يوميا قبل كل صلاة، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
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