ألمانيا تمنح الرئيس السيسي وسام "سان جورج" تقديرا لجهوده في صنع السلام في إفريقيا

منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سان جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده في صنع السلام في شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل في القارة الإفريقية بأكملها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ".

وأعلن الاتحاد المنظم للمهرجان أن وفدا سيسلم الرئيس السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد في القاهرة.





وذكر الاتحاد "أنه يتم بذلك تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها"، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في مد جسور متميزة وصنع السلام في منطقة شمال إفريقيا المتسمة بأزمات صعبة.





موضحا أن الرئيس السيسي يبحث عن الحوار مع كافة الأطراف، ويعتبر مرساة للناس وآمالهم.





وعلق هانز يواخيم فري المدير الفني لـ "أوبرا زيمبر" - في تصريحات لإذاعة وسط ألمانيا بولاية سكسونيا - عن قرار اختيار الرئيس السيسي لهذه الجائزة الرفيعة قائلا "لدينا على وسام (سان جورج) عبارة (ضد التيار).. هذا يعني أننا نتخذ قرارات مهمة للغاية للتطور المستقبلي"، مضيفا أن هناك رغبة في بناء جسور ثقافية لخلق لغة وسطية بين المناطق عبر الثقافة.





يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصل على هذا الوسام عام 2009، وكذلك نظيره الروماني كلاوس يوهانيس عام 2017.



